РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 20 Март 2026 | GMT +5

    Назначен руководитель управления по делам религий Жамбылской области

    В соответствии с распоряжением акима области и принципом меритократии эту должность занял Еркебулан Акбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Назначен руководитель управления по делам религий Жамбылской области
    Фото: акимат Жамбылской области

    Еркебулан Акбай родился в 1994 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави по специальности «Теология».

    Трудовую деятельность начал в 2015 году главным специалистом отдела внутренней политики акимата Таласского района. В 2016–2024 годах работал в управлении по делам религий акимата Жамбылской области, где занимал должности главного специалиста, а затем руководителя отдела по связям с религиозными объединениями.

    С января 2024 года возглавлял отдел по реализации государственной политики в сфере религии управления по делам религий акимата Жамбылской области.

    Ранее сообщалось, что в области Улытау назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

    Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Религия Назначения Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают