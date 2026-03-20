Назначен руководитель управления по делам религий Жамбылской области

Еркебулан Акбай родился в 1994 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави по специальности «Теология».

Трудовую деятельность начал в 2015 году главным специалистом отдела внутренней политики акимата Таласского района. В 2016–2024 годах работал в управлении по делам религий акимата Жамбылской области, где занимал должности главного специалиста, а затем руководителя отдела по связям с религиозными объединениями.

С января 2024 года возглавлял отдел по реализации государственной политики в сфере религии управления по делам религий акимата Жамбылской области.

