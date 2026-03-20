Назначен председатель правления управляющей компании СЭЗ «Актобе»
Бакытбек Есенгулов был назначен председателем правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Актобе», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.
Ранее он занимал должность регионального директора АО «Kazakh Invest». Обладает значительным опытом в сфере финансов, инвестиционной деятельности и корпоративного управления, а также имеет опыт работы на государственной службе.
— Его профессиональные компетенции и опыт в инвестиционной сфере обеспечат эффективное управление компанией. Перед руководством СЭЗ «Актобе» поставлена стратегическая задача — привлечение значимых для региона инвестиционных проектов, — отметил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов.
