Израильские авиакомпании эвакуируют самолеты из страны на фоне угрозы удара со стороны Ирана

В заявлении представителей международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве сообщается, что воздушные суда вылетели без пассажиров. Сам аэропорт с пятницы временно закрыт до дальнейшего уведомления.

— Мы эвакуируем и перебазируем часть флота в соответствии с разработанным ранее планом на случай кризиса, — сообщили в компании Israir.

Израильский национальный авиаперевозчик El Al Airlines заявил, что приостановил полеты в Израиль и из Израиля. Авиакомпания уточнила, что перемещает воздушные суда «на свои зарубежные направления». Несколько рейсов, которые должны были приземлиться, были либо развернуты, либо перенаправлены на Кипр или в Грецию.

Представители другой израильской авиакомпании Arkia отказались раскрыть пункт назначения своих рейсов.

По данным портала Flightradar24, в пятницу утром из Тель-Авива вылетели несколько самолетов, принадлежащих El Al и Israir. Часть из них направилась на Кипр, другие — в европейские аэропорты.

Авиаперевозчики не указывают точные маршруты из соображений безопасности. По информации израильских СМИ, меры связаны с риском ответных действий со стороны Ирана, включая возможные удары по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников.

Также сообщается, что официальный государственный самолет Израиля «Крыло Сиона», который используется для перелетов главы правительства, вылетел из аэропорта Бен-Гурион.

Israel's “Wing of Zion” official state plane has taken flight from Ben Gurion Airport a short while ago. pic.twitter.com/fCot9Wxt9Y — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

На фоне сохраняющейся угрозы силы противовоздушной обороны Израиля приведены в состояние повышенной готовности, в воздушном пространстве действуют временные ограничения. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными уведомлениями.

На фоне закрытия воздушного пространства над Израилем, Ираком и Ираном изменения коснулись и международных перевозчиков. Авиакомпания Emirates сообщила об отмене и перенаправлении рейсов, включая маршруты в Ирак, Иорданию, Ливан и Иран.

В частности, были отменены рейсы между Дубаем и Амманом, Бейрутом, Багдадом и Басрой, а также рейсы в Тегеран. Некоторые рейсы, включая рейс Emirates из Манчестера, были перенаправлены в Стамбул, а рейс Air India из Нью-Йорка в Дели — в Шарджу.

Авиакомпания Flydubai заявила о приостановке полетов в Амман, Бейрут, Дамаск, а также в Иран и Израиль. По словам перевозчика, часть рейсов была отменена, другая — возвращена в пункты вылета. В заявлении компании отмечается, что приоритетом остается безопасность пассажиров и экипажа.

Air Arabia временно отменила рейсы в Иран, Ирак, Иорданию, а также в Россию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.

Qatar Airways также объявила о временной приостановке полетов в Иран и Ирак.

Отмена или переброска рейсов затронула международные аэропорты в Иране (Тегеран, Мешхед, Шираз) и Ираке (Багдаде, Эрбиль, Басра, Наджаф и Сулеймания). Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями через официальные сайты авиакомпаний.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.