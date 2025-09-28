Израиль усиливает наступление на Газу
За последние сутки жертвами израильского наступления в центральной и северной частях Газы стали по меньшей мере 60 человек. Об этом заявили местные чиновники здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Армия обороны Израиля заявила, что на юг сектора из города Газа переместились 750 тысяч человек, в то время как наступление на боевиков ХАМАС усиливается. По данным военных, за последние сутки израильские ВВС нанесли удары по 120 целям в секторе Газа, в том числе по зданиям, используемым боевиками и другой инфраструктуре.
Информационное агентство Associated Press сообщает, что удары в субботу утром разрушили дом в районе Туфах города Газы, убив по меньшей мере 11 человек, более половины из которых женщины и дети, по данным больницы Аль-Ахли.
Чиновники больницы Шифа сообщили, что еще четыре человека погибли, когда авиаудар попал в их дома в лагере беженцев Шати, а удары по дому в лагере беженцев Нусейрат убили девять членов одной семьи. Еще шесть палестинцев были убиты израильским огнем, когда они искали помощь в южной и центральной части Газы, по данным больниц Нассер и Аль-Ауда, куда были доставлены тела.
Выступая перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «должна довести дело до конца» в борьбе с ХАМАС в Газе. Отметим, что его выступление стало одним из самых напряженных моментов сессии, вызвав массовый демарш делегаций и протесты в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что 12 стран создали коалицию финансовой поддержки Палестины.