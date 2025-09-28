Израиль усиливает наступление на Газу

Армия обороны Израиля заявила, что на юг сектора из города Газа переместились 750 тысяч человек, в то время как наступление на боевиков ХАМАС усиливается. По данным военных, за последние сутки израильские ВВС нанесли удары по 120 целям в секторе Газа, в том числе по зданиям, используемым боевиками и другой инфраструктуре.

Информационное агентство Associated Press сообщает, что удары в субботу утром разрушили дом в районе Туфах города Газы, убив по меньшей мере 11 человек, более половины из которых женщины и дети, по данным больницы Аль-Ахли.

Чиновники больницы Шифа сообщили, что еще четыре человека погибли, когда авиаудар попал в их дома в лагере беженцев Шати, а удары по дому в лагере беженцев Нусейрат убили девять членов одной семьи. Еще шесть палестинцев были убиты израильским огнем, когда они искали помощь в южной и центральной части Газы, по данным больниц Нассер и Аль-Ауда, куда были доставлены тела.

Выступая перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «должна довести дело до конца» в борьбе с ХАМАС в Газе. Отметим, что его выступление стало одним из самых напряженных моментов сессии, вызвав массовый демарш делегаций и протесты в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что 12 стран создали коалицию финансовой поддержки Палестины.