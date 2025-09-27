Протест делегатов, QR-код на пиджаке: выступление Нетаньяху на ГА ООН

26 сентября в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Его появление на трибуне сопровождалось демонстративным выходом сотен дипломатов из арабских, мусульманских, африканских и ряда европейских стран.

В то же время часть присутствующих в зале встала и приветствовала премьера продолжительными аплодисментами, пытаясь отвлечь внимание от демарша.

🚨🚨🚨Massive protest walk out in the UN general assembly hall as Netanyahu takes the stage pic.twitter.com/toiZncmrRj — Barak Ravid (@BarakRavid) September 26, 2025

На улицах Нью-Йорка тысячи демонстрантов у Таймс-сквер перекрыли движение, выражая протест против израильской политики.

Премьер-министр Израиля начал с обращения к семьям пленных, присутствовавших в зале, и зачитал имена двадцати из еще живых заложников. Он заявил, что война может закончиться немедленно при выполнении условий Израиля: возвращение всех пленников, разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора, при сохранении «переходящего» контроля безопасности за Израилем и создании гражданской администрации из числа готовых к миру.

— Наши герои, мы не забыли вас ни на секунду. Израиль сделает все, чтобы вернуть вас домой, — сказал израильский премьер.

Основная часть выступления была посвящена угрозам со стороны Ирана и его союзников.

Нетаньяху заявил, что за прошедший год Израиль «разрушил ядерную и ракетную программы Тегерана, подавил возможности ливанского движения «Хезболла», разгромил значительную часть ХАМАС и ослабил шиитские группировки в Ираке и Йемене».

Речь сопровождалась визуальными элементами. На лацкане пиджака премьера был закреплен QR-код, ведущий к кадрам атак 7 октября 2023 года.

Netanyahu asks the room to take a photo of the QR code on his pin and see the atrocities Hamas committed on Oct 7 pic.twitter.com/csQtoEWzeu — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) September 26, 2025

С трибуны он показал большую карту под названием «The Curse» и черным маркером отмечал точки, где, по его словам, были «нейтрализованы» ключевые противники Израиля в Иране, Йемене, Ливане и Сирии, добавив, что лидеры иракских ополчений «понесут ту же участь» в случае атак на Израиль.

Photos: Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the UN General Assembly. pic.twitter.com/zON4He9yNA — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 26, 2025

Отдельно он охарактеризовал военную ситуацию в Газе, заявив, что «финальные остатки ХАМАС» удерживаются в районах города Газа, и подчеркнул, что Израиль «еще не закончил операцию», поскольку противник «обещает повторять 7 октября снова и снова». Для акцентирования посыла он предложил аудитории отсканировать QR-код «чтобы увидеть, почему Израиль обязан победить».

Говоря о перспективах урегулирования, Нетаньяху сообщил о начале серьезных переговоров с новым правительством Сирии.

— Идея мира между Израилем и Сирией десятилетиями казалась невозможной. Сегодня мы начали серьезные контакты, и я верю, что соглашение возможно, — сказал он, добавив, что лично отдавал приказ остановить резню друзов в Сирии.

Он также выразил уверенность, что договоренность возможна и с Ливаном, если там будут предприняты реальные шаги по разоружению «Хезболлы».

В завершение речи израильский премьер обратился к теме исторического пути еврейского народа.

— Наши солдаты сражались, вооруженные мечтой тысяч поколений евреев — жить свободным народом в нашей стране, быть светом для народов и маяком прогресса, — отметил он. — С Божьей помощью эта сила приведет нас к победе и миру.

Реакции внутри зала и за его пределами были полярными. Представители ряда делегаций покинули зал, а сторонники премьера приветствовали его стоя и громкими аплодисментами. Движение ХАМАС заявило, что бойкот выступления демонстрирует «изоляцию Израиля». Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, выступая следующим, обвинил Израиль в «отказе от всех норм и международного права».

Netanyahu speaking to an empty hall #UNGA80 pic.twitter.com/7pMbW5BUQJ — State of Palestine (@Palestine_UN) September 26, 2025

Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе, однако сам он отверг обвинения как «ложь о геноциде».

Израильские военные подтвердили, что по поручению канцелярии премьера речь Нетаньяху транслировалась в сектор Газа через девять громкоговорителей, установленных на границе и в армейских лагерях внутри анклава.

По утверждению офиса премьера, трансляция велась и на телефоны палестинцев, однако подтверждения этому не поступило.

In an unprecedented action, Prime Minister Benjamin Netanyahu's speech is now being broadcast live via huge loudspeakers that have been placed on the Gaza border. pic.twitter.com/ytGtlmHCIJ — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 26, 2025

Речь Нетаньяху на Генассамблее ООН прозвучала на фоне давления семей заложников внутри Израиля, требующих ускорить переговоры об их освобождении.

Президент США Дональд Трамп в публичных комментариях заявил о «близости сделки» по возвращению заложников. Ранее у него состоялся телефонный разговор с Нетаньяху, а визит израильского премьера в Белый дом намечен на ближайшие дни.

