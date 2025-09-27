РУ
    02:01, 27 Сентябрь 2025

    Протест делегатов, QR-код на пиджаке: выступление Нетаньяху на ГА ООН

    Выступление израильского премьера стало одним из самых напряженных моментов сессии, вызвав массовый демарш делегаций и протесты в Нью-Йорке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @IsraeliPM

    26 сентября в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Его появление на трибуне сопровождалось демонстративным выходом сотен дипломатов из арабских, мусульманских, африканских и ряда европейских стран.

    В то же время часть присутствующих в зале встала и приветствовала премьера продолжительными аплодисментами, пытаясь отвлечь внимание от демарша.

    На улицах Нью-Йорка тысячи демонстрантов у Таймс-сквер перекрыли движение, выражая протест против израильской политики.

    Премьер-министр Израиля начал с обращения к семьям пленных, присутствовавших в зале, и зачитал имена двадцати из еще живых заложников. Он заявил, что война может закончиться немедленно при выполнении условий Израиля: возвращение всех пленников, разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора, при сохранении «переходящего» контроля безопасности за Израилем и создании гражданской администрации из числа готовых к миру.

    — Наши герои, мы не забыли вас ни на секунду. Израиль сделает все, чтобы вернуть вас домой, — сказал израильский премьер.

    Основная часть выступления была посвящена угрозам со стороны Ирана и его союзников.

    Нетаньяху заявил, что за прошедший год Израиль «разрушил ядерную и ракетную программы Тегерана, подавил возможности ливанского движения «Хезболла», разгромил значительную часть ХАМАС и ослабил шиитские группировки в Ираке и Йемене».

    Речь сопровождалась визуальными элементами. На лацкане пиджака премьера был закреплен QR-код, ведущий к кадрам атак 7 октября 2023 года.

    С трибуны он показал большую карту под названием «The Curse» и черным маркером отмечал точки, где, по его словам, были «нейтрализованы» ключевые противники Израиля в Иране, Йемене, Ливане и Сирии, добавив, что лидеры иракских ополчений «понесут ту же участь» в случае атак на Израиль.

    Отдельно он охарактеризовал военную ситуацию в Газе, заявив, что «финальные остатки ХАМАС» удерживаются в районах города Газа, и подчеркнул, что Израиль «еще не закончил операцию», поскольку противник «обещает повторять 7 октября снова и снова». Для акцентирования посыла он предложил аудитории отсканировать QR-код «чтобы увидеть, почему Израиль обязан победить».

    Говоря о перспективах урегулирования, Нетаньяху сообщил о начале серьезных переговоров с новым правительством Сирии.

    — Идея мира между Израилем и Сирией десятилетиями казалась невозможной. Сегодня мы начали серьезные контакты, и я верю, что соглашение возможно, — сказал он, добавив, что лично отдавал приказ остановить резню друзов в Сирии.

    Он также выразил уверенность, что договоренность возможна и с Ливаном, если там будут предприняты реальные шаги по разоружению «Хезболлы».

    В завершение речи израильский премьер обратился к теме исторического пути еврейского народа.

    — Наши солдаты сражались, вооруженные мечтой тысяч поколений евреев — жить свободным народом в нашей стране, быть светом для народов и маяком прогресса, — отметил он. — С Божьей помощью эта сила приведет нас к победе и миру.

    Реакции внутри зала и за его пределами были полярными. Представители ряда делегаций покинули зал, а сторонники премьера приветствовали его стоя и громкими аплодисментами. Движение ХАМАС заявило, что бойкот выступления демонстрирует «изоляцию Израиля». Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, выступая следующим, обвинил Израиль в «отказе от всех норм и международного права».

    Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе, однако сам он отверг обвинения как «ложь о геноциде».

    Израильские военные подтвердили, что по поручению канцелярии премьера речь Нетаньяху транслировалась в сектор Газа через девять громкоговорителей, установленных на границе и в армейских лагерях внутри анклава.

    По утверждению офиса премьера, трансляция велась и на телефоны палестинцев, однако подтверждения этому не поступило.

    Речь Нетаньяху на Генассамблее ООН прозвучала на фоне давления семей заложников внутри Израиля, требующих ускорить переговоры об их освобождении.

    Президент США Дональд Трамп в публичных комментариях заявил о «близости сделки» по возвращению заложников. Ранее у него состоялся телефонный разговор с Нетаньяху, а визит израильского премьера в Белый дом намечен на ближайшие дни.

    Читайте также: Трамп раскритиковал планы Израиля об аннексии Западного берега.

    Словения запретила въезд премьер-министру Израиля.

    Президент Палестины подтвердил готовность взять под контроль сектор Газа без ХАМАС.

     

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
