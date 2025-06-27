Израиль планировал ликвидацию Хаменеи во время войны с Ираном, но операция не состоялась

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в интервью израильскому 13-му телеканалу в четверг сообщил, что Тель-Авив рассматривал возможность ликвидации аятоллы Али Хаменеи в ходе 12-дневной войны с Ираном.

— Если бы он оказался в нашем прицеле, мы бы его устранили, — заявил Кац. — Мы хотели ликвидировать Хаменеи, но не было оперативной возможности.

По его словам, иранский лидер ушел в глубокое подполье и прервал связи с новыми командирами Корпуса стражей Исламской революции, что сделало такую операцию невозможной.

— Хаменеи понял, что является целью, и ушел в глубокое укрытие. Он разорвал контакты с офицерами, пришедшими на смену ликвидированным, — пояснил министр.

Отвечая на вопрос о том, согласовывалась ли потенциальная операция с Вашингтоном, Кац подчеркнул: «Нам не нужно получать разрешение на такие действия».

Конфликт между Ираном и Израилем продолжался с 13 по 24 июня.

В первые дни войны израильская армия нанесла удары по территории Ирана, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные военные и специалисты, связанные с ядерной программой.

Со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа звучали заявления о возможности «смены режима в Тегеране».

Боевые действия были прекращены после вмешательства американской стороны, ударов США по иранским ядерным объектам и ответного удара Ирана по американской базе в Катаре.

В четверг аятолла Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации, в котором заявил, что Иран нанес серьезный удар по Израилю и США в рамках акта самообороны.