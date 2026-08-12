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    Израиль и Венесуэла возобновили консульские отношения после 17-летнего перерыва

    Изменение отношений между двумя странами происходит на фоне более широких сдвигов во внешней политике ряда государств Латинской Америки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Израиль и Венесуэла возобновили консульские отношения после 17-летнего перерыва
    Фото: Anadolu

    Израиль и Венесуэла договорились возобновить консульские отношения спустя 17 лет после разрыва дипломатических связей. Соглашение стало результатом переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран Гидеоном Сааром и Феликсом Пласенсией, сообщает The Times of Israel.

    Стороны создадут координационный механизм для предоставления консульских услуг гражданам обеих стран. При этом решение пока не предусматривает полного восстановления дипломатических отношений и открытия посольств.

    В совместном заявлении правительства двух стран подчеркнули значение еврейской общины Венесуэлы, назвав ее историческим мостом дружбы между государствами. Израиль и Венесуэла также договорились продолжить техническое сотрудничество, начавшееся после разрушительных землетрясений в июне.

    Дипломатические отношения между странами были прекращены в 2009 году при президенте Венесуэлы Уго Чавесе. Каракас тогда выслал израильского посла на фоне военной операции Израиля в секторе Газа, после чего двусторонние официальные контакты были свернуты.

    Условия для постепенного сближения появились после смены власти в Венесуэле в начале этого года. После отстранения Николаса Мадуро страну возглавила Делси Родригес, а новое руководство начало пересматривать ряд внешнеполитических связей Каракаса.

    Дополнительным импульсом стало сотрудничество после двух землетрясений в Венесуэле в июне. Израиль направил в страну гуманитарную миссию для оказания профессиональной помощи экстренным службам и участия в восстановительных работах.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в июле заявил, обращаясь к участникам миссии, что их работа способствует не только восстановлению пострадавших районов, но и отношений между двумя государствами.

    Сближение с Каракасом происходит на фоне изменения отношений Израиля с рядом других государств Латинской Америки. Так, Аргентина при президенте Хавьере Милее значительно укрепила политические связи с Израилем.

    Изменения произошли и в Колумбии, которая в 2024 году при президенте Густаво Петро разорвала дипломатические отношения с Израилем. После смены власти в стране новое руководство взяло курс на восстановление двусторонних связей. 10 августа Богота также признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами, став второй страной после США, официально занявшей такую позицию.

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    Число жертв июньского двойного землетрясения в Венесуэле превысило 6 тысяч человек.

    Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования Делси Родригес.

    Венесуэла В мире Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор