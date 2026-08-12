Израиль и Венесуэла возобновили консульские отношения после 17-летнего перерыва

Изменение отношений между двумя странами происходит на фоне более широких сдвигов во внешней политике ряда государств Латинской Америки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Израиль и Венесуэла договорились возобновить консульские отношения спустя 17 лет после разрыва дипломатических связей. Соглашение стало результатом переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран Гидеоном Сааром и Феликсом Пласенсией, сообщает The Times of Israel.

Стороны создадут координационный механизм для предоставления консульских услуг гражданам обеих стран. При этом решение пока не предусматривает полного восстановления дипломатических отношений и открытия посольств.

💓 ZAKA OPERATIONAL UPDATE:

▫️ INTERNATIONAL EMERGENCY DEPLOYMENT TO VENEZUELA



Since June 29, a delegation of ZAKA International Unit volunteers has been deployed to the earthquake disaster zone in Venezuela to help with life-saving search-and-rescue operations and the dignified… pic.twitter.com/ow0ZrDlxtj — ZAKA Search and Rescue (@ZakaOrg) July 8, 2026

В совместном заявлении правительства двух стран подчеркнули значение еврейской общины Венесуэлы, назвав ее историческим мостом дружбы между государствами. Израиль и Венесуэла также договорились продолжить техническое сотрудничество, начавшееся после разрушительных землетрясений в июне.

Дипломатические отношения между странами были прекращены в 2009 году при президенте Венесуэлы Уго Чавесе. Каракас тогда выслал израильского посла на фоне военной операции Израиля в секторе Газа, после чего двусторонние официальные контакты были свернуты.

Условия для постепенного сближения появились после смены власти в Венесуэле в начале этого года. После отстранения Николаса Мадуро страну возглавила Делси Родригес, а новое руководство начало пересматривать ряд внешнеполитических связей Каракаса.

Дополнительным импульсом стало сотрудничество после двух землетрясений в Венесуэле в июне. Израиль направил в страну гуманитарную миссию для оказания профессиональной помощи экстренным службам и участия в восстановительных работах.

The Governments of the State of Israel and the Bolivarian Republic of Venezuela announce that, following the visit of the Israeli humanitarian delegation to Venezuela in the wake of the double earthquake that occurred on June 24, and further to talks held between senior officials… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 11, 2026

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в июле заявил, обращаясь к участникам миссии, что их работа способствует не только восстановлению пострадавших районов, но и отношений между двумя государствами.

Сближение с Каракасом происходит на фоне изменения отношений Израиля с рядом других государств Латинской Америки. Так, Аргентина при президенте Хавьере Милее значительно укрепила политические связи с Израилем.

Изменения произошли и в Колумбии, которая в 2024 году при президенте Густаво Петро разорвала дипломатические отношения с Израилем. После смены власти в стране новое руководство взяло курс на восстановление двусторонних связей. 10 августа Богота также признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами, став второй страной после США, официально занявшей такую позицию.

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Число жертв июньского двойного землетрясения в Венесуэле превысило 6 тысяч человек.

Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования Делси Родригес.