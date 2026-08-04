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    Число жертв июньского двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 6125

    Жертвами июньского двойного землетрясения в Венесуэле стали уже 6125 человек. Обновленные данные сообщил председатель Национальной ассамблеи (Парламента) Хорхе Родригес, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Землетрясение в Венесуэле
    Фото: Анадолу

    По данным Хорхе Родригеса, число спасенных по-прежнему составляет 6462 человека, 60992 пострадавших получили медицинскую помощь в больницах.

    — Власти передали 287 домов семьям, которых затронуло стихийное бедствие, и провели оценку 43 679 зданий по всей стране, — заявил Х. Родригес.

    Правительство Венесуэлы использовало систему цветовой маркировки. Зеленые метки указывают на пригодные для жилья строения, желтые — на объекты с ограниченным доступом, а красные — на здания повышенной опасности, которые могут подлежать сносу.

    Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился к западу от населенного пункта Морон на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах к западу от Каракаса. Глубина очага составила 13 километров. 1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Венесуэла Землетрясение Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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