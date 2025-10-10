Итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве - Президент Казахстана

По его мнению, неотъемлемым фактором укрепления региональной безопасности остается ситуация в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев высказался за продолжение скоординированной работы по вовлечению этой страны в региональные экономические процессы.

— Здесь полезную роль могла бы сыграть Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану. Полагаю возможным рассмотреть совместное обращение к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы этой Миссии компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на пресловутых принципах «инклюзивности» и «гендерного равенства». Прежние назначения показали, что эти принципы, во всяком случае относительно Афганистана, неэффективны. Надеемся, что недавно созданный Региональный хаб ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана также внесет свой вклад в решение указанных задач, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что итоги саммита в Душанбе откроют новую страницу в региональном сотрудничестве во имя стабильности и прогресса стран Центральной Азии и России.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.

Президент Казахстана также подчеркнул важность реализации Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия.