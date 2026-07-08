Иран сообщил о гибели военнослужащего КСИР после ударов США

Тегеран предупреждает, что объекты, содействующие американским атакам, могут стать целью для ответных действий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В результате ударов США по юго-западу Ирана погиб военнослужащий военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Хазини. Об этом сообщило официальное агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

По данным иранской стороны, Хазини погиб в городе Махшахр в провинции Хузестан. В заявлении КСИР сообщается, что он получил смертельные осколочные ранения во время «противодействия вражеским беспилотникам».

Агентство Tasnim со ссылкой на представителя службы безопасности провинции сообщило, что ночью американские силы нанесли удары по районам городов Махшахр, порт Имам Хомейни и Хамидие. По данным агентства, один человек погиб и еще двое получили ранения.

После возобновления боевых действий иранское командование «Хатам аль-Анбия» заявило, что любой объект или источник поддержки, который будет содействовать действиям армии США против суверенитета и территории Ирана, будет рассматриваться как законная цель для вооруженных сил страны.

Khatam al-Anbiya Central Headquarters: Any source of support for the aggressor US military is a legitimate target for the Armed Forces. pic.twitter.com/Yxt1K8BvwM — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 8, 2026

Иранские СМИ также сообщили о серии взрывов в районе портового города Бушер, где расположена единственная в Иране гражданская атомная электростанция. Неподалеку от него находится остров Харк, один из ключевых нефтяных терминалов страны.

Кроме того, власти провинции Хормозган заявили, что международный аэропорт Бандар-Аббаса не получил повреждений после атак США по городу.

Бандар-Аббас расположен на Ормузском проливе и является одним из главных портов Ирана, а также местом размещения крупной военно-морской базы. В городе также расположен порт Шахид-Раджаи, в котором Казахстану был передан земельный участок для строительства транспортно-логистического терминала.

Напомним, накануне Казахстан и Иран подписали соглашение о строительстве казахстанского транспортно-логистического терминала в порту Шахид-Раджаи.

В ночь на среду США нанесли мощные удары по Ирану после того как во вторник коммерческий танкер подвергся удару в Ормузском проливе. В ответ КСИР Ирана совершил удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.