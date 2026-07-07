Казахстан построит транспортно-логистический терминал в крупнейшем порту Ирана

Казахстан и Иран подписали BOT-соглашение (Build-Operate-Transfer — строительство, эксплуатация и передача) о строительстве казахстанского транспортно-логистического терминала в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, передает Kazinform cо ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в Организации портов и морского судоходства Исламской Республики Иран.

От казахстанской стороны соглашение подписал генеральный директор Корпоративного фонда QazExportPromotion при АО «Центр развития торговой политики QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК Аман Малгаждаров. С иранской стороны документ подписал руководитель Организации портов и морского судоходства провинции Хормозгон, начальник специальной экономической зоны «Порт Шахид-Раджаи» Хоссейн Аббас Нежад.

Согласно соглашению, Казахстану передан земельный участок в порту Шахид-Раджаи для строительства транспортно-логистического терминала.

Документ заключен сроком на 27 лет. Из них два года отводятся на строительство терминала, последующие 25 лет — на его эксплуатацию. Ввод объекта в коммерческую эксплуатацию запланирован на третий год реализации проекта.

Как отметили организаторы, реализация проекта станет важным этапом в развитии транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Создание казахстанского терминала в крупнейшем порту Ирана позволит укрепить транзитный потенциал международного транспортного коридора «Север — Юг», повысить устойчивость логистических маршрутов и расширить географию экспорта казахстанской продукции.

Ожидается, что терминал обеспечит более эффективный выход отечественных товаров на рынки стран Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки.

Напомним, 16 июня иранская сторона сообщила о готовности предоставить Казахстану возможности для работы в порту Чабахар, который обеспечивает прямой выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии.