    16:40, 30 Март 2026 | GMT +5

    Иран пригрозил ударами по университетам США и Израиля в регионе

    Тегеран распространил угрозы на образовательные учреждения Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

    Фото: aub.edu.lb

    Иран пригрозил нанести удары по американским и израильским университетам на Ближнем Востоке в ответ на атаки по двум иранским вузам. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), США должны до полудня 30 марта по тегеранскому времени осудить бомбардировки, в противном случае университеты в регионе могут стать целями ответных действий.

    В заявлении КСИР подчеркивается, что американские и израильские образовательные учреждения в регионе рассматриваются как «законные цели». При этом сотрудникам, преподавателям и студентам таких вузов рекомендовано держаться на расстоянии не менее одного километра от кампусов.

    По данным иранской стороны, ранее удары были нанесены по Техническому университету Исфахана и Университету науки и технологий в Тегеране. Власти Ирана утверждают, что атаки являются частью стратегии по подрыву научного и технологического потенциала страны.

    На фоне угроз ряд университетов на Ближнем Востоке уже начал переход на дистанционный формат обучения. В частности, Американский университет Бейрута объявил о работе в онлайн-режиме в течение двух дней, сославшись на меры предосторожности.

    Аналогичные решения приняли и другие учебные заведения в регионе. Американский университет Мадабы в Иордании приостановил очные занятия с 30 марта по 2 апреля, переведя обучение в дистанционный формат. Американский университет Шарджи в ОАЭ также объявил о переходе на онлайн-обучение до дальнейшего уведомления.

    Посольство США в Ираке, в свою очередь, предупредило, что Иран и связанные с ним вооруженные группы могут рассматривать в качестве целей американские университеты в Багдаде, Сулеймании и Дохуке. В заявлении также отмечается, что ранее уже фиксировались атаки на объекты, связанные с США, на территории Ирака.

    США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ударами ракет и беспилотников по Израилю, ряду стран Персидского залива и американским объектам в регионе.

    Ранее сообщалось о том, что ОАЭ требуют от Ирана компенсации за ущерб в результате ударов.

    Мы также писали, что с начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли более 400 детей и женщин.

    Читайте также: Трамп допустил захват нефти Ирана и острова Харк. 

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
