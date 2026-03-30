Иран пригрозил ударами по университетам США и Израиля в регионе
Тегеран распространил угрозы на образовательные учреждения Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
Иран пригрозил нанести удары по американским и израильским университетам на Ближнем Востоке в ответ на атаки по двум иранским вузам. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), США должны до полудня 30 марта по тегеранскому времени осудить бомбардировки, в противном случае университеты в регионе могут стать целями ответных действий.
BREAKING: The IRGC says Israeli and US universities in the region are «legitimate targets» after accusing the US and Israel of deliberately attacking the Iran University of Science and Technology and Isfahan University of Technology.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 28, 2026
В заявлении КСИР подчеркивается, что американские и израильские образовательные учреждения в регионе рассматриваются как «законные цели». При этом сотрудникам, преподавателям и студентам таких вузов рекомендовано держаться на расстоянии не менее одного километра от кампусов.
По данным иранской стороны, ранее удары были нанесены по Техническому университету Исфахана и Университету науки и технологий в Тегеране. Власти Ирана утверждают, что атаки являются частью стратегии по подрыву научного и технологического потенциала страны.
Isfahan University of Technology and the University of Science and Technology in Tehran are just two among many universities and research centers deliberately attacked by the aggressors during the past 30 days of their illegal war on the Iranian nation.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 28, 2026
На фоне угроз ряд университетов на Ближнем Востоке уже начал переход на дистанционный формат обучения. В частности, Американский университет Бейрута объявил о работе в онлайн-режиме в течение двух дней, сославшись на меры предосторожности.
Аналогичные решения приняли и другие учебные заведения в регионе. Американский университет Мадабы в Иордании приостановил очные занятия с 30 марта по 2 апреля, переведя обучение в дистанционный формат. Американский университет Шарджи в ОАЭ также объявил о переходе на онлайн-обучение до дальнейшего уведомления.
Out of an abundance of caution, we will operate fully online on Monday and Tuesday, with the exception of essential personnel. There will be no instructional activities or exams on campus during these two days.— American University of Beirut (@AUB_Lebanon) March 29, 2026
Посольство США в Ираке, в свою очередь, предупредило, что Иран и связанные с ним вооруженные группы могут рассматривать в качестве целей американские университеты в Багдаде, Сулеймании и Дохуке. В заявлении также отмечается, что ранее уже фиксировались атаки на объекты, связанные с США, на территории Ирака.
تحذير أمني — سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق — 29 مارس/ آذار 2026— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 29, 2026
الموقع: العراق
هناك تحديثات طفيفة على معلومات المعابر الحدودية مع الأردن، السعودية، وتركيا.
إيران والميليشيات الإرهابية الموالية لها قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب… pic.twitter.com/4u7j09jOeI
США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ударами ракет и беспилотников по Израилю, ряду стран Персидского залива и американским объектам в регионе.
