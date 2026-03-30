Ближневосточный конфликт: в Иране погибли более 400 детей и женщин

Об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца. По данным организации, с начала боевых действий зафиксировано 102 атаки, в результате которых пострадали десятки тысяч гражданских объектов. В частности, повреждены более 80 тысяч жилых домов, свыше 20 тысяч коммерческих объектов, 296 медицинских учреждений и около 600 образовательных центров.

Кроме того, ущерб нанесен 18 объектам, связанным с Красным Полумесяцем: 17 человек получили ранения, двое погибли.

Общее число пострадавших среди мирного населения достигло порядка 21 тысячи человек. Из них 1731 находятся в тяжелом состоянии, еще 4163 — в состоянии средней тяжести. Среди погибших — 214 детей и 244 женщины, включая двух беременных.

Отмечается, что всего повреждено более 93 тысяч гражданских объектов, в том числе 31 562 жилых и коммерческих здания в Тегеране. Также разрушения затронули порядка 600 школ.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч детей погибли или получили ранения с начала военной эскалации в Иране, Ливане, Израиле и Кувейте.

По данным ЮНИСЕФ, продолжающиеся атаки приводят к повреждению гражданской инфраструктуры: пострадали десятки школ и больниц, что ограничивает доступ детей к образованию и медицинской помощи. Фонд призвал все стороны конфликта соблюдать международное право и гарантировать защиту гражданского населения.