Более 2,1 тысячи детей погибли и пострадали при эскалации на Ближнем Востоке — ЮНИСЕФ

— Более 2,1 тыс. детей стали жертвами конфликта: 206 погибли в Иране, 118 — в Ливане, четверо — в Израиле и один — в Кувейте. Это официальные данные, и по мере продолжения насилия число пострадавших будет расти. В среднем ежедневно страдают около 87 детей, — заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Тед Чайбан.

Он предупредил о риске дальнейшего ухудшения ситуации.

— Дальнейшее расширение или затягивание противостояния станет катастрофой для миллионов, — отметил Тед Чайбан.

Эскалация сопровождается масштабным перемещением населения. В Иране число вынужденных переселенцев достигло 3,2 млн человек, из них до 864 тыс. — дети. В Ливане свои дома покинули более 1 млн человек, включая около 370 тыс. детей. Многие семьи размещены в школах и других общественных зданиях. Часть беженцев, включая около 90 тыс. сирийцев, вернулась в Сирию.

Еще до нынешнего обострения порядка 44,8 млн детей в регионе жили в условиях конфликтов. Текущие события усугубляют их положение и формируют долгосрочные последствия.

Повреждены или разрушены жилые дома, школы и медицинские учреждения. Системы здравоохранения работают на пределе, нарушены поставки гуманитарной помощи.

В Ливане кризис развивается на фоне затяжных экономических проблем. Многие семьи вновь оказались в ситуации вынужденного переселения, возвращаясь в переполненные убежища или недостроенные здания.

Более 350 государственных школ используются как пункты размещения, что прервало обучение около 100 тыс. детей. Попытки перевести обучение в дистанционный формат не компенсируют утрату безопасной и стабильной среды.

С начала эскалации в Ливане погибли 118 детей, 372 получили ранения — фактически ежедневно в стране погибает или получает ранения количество детей, сопоставимое с одним школьным классом.

Государственные службы испытывают серьезную нагрузку: повреждены системы водоснабжения, среди погибших есть медицинские работники.

ЮНИСЕФ оказал помощь 151 тыс. внутренне перемещенных лиц в более чем 250 пунктах размещения, обеспечивая их водой, санитарией и предметами первой необходимости. В страну доставлены запасы продовольствия и специализированного питания для детей, более 13 тыс. получили учебные материалы, часть раненых — необходимую медицинскую помощь.

В организации призывают к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению гуманитарного доступа и увеличению финансирования помощи пострадавшим.