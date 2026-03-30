Трамп допустил захват нефти Ирана и острова Харк

В интервью газете Financial Times Трамп заявил, что рассматривает возможность установления контроля над иранской нефтью и ключевой инфраструктурой.

По его словам, одним из вариантов может стать захват острова Харк — основного экспортного узла страны. При этом он допустил, что американским силам придется находиться там в течение определенного времени.

Отвечая на вопрос о возможностях обороны Ирана на острове, Трамп высказал мнение, что они ограничены, и США «могут легко взять его под контроль».

Заявления прозвучали на фоне усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке, в регион дополнительно направлены около 3500 американских военнослужащих.

В то же время Трамп сообщил, что непрямые контакты между США и Ираном через посредников продолжаются и, по его оценке, проходят успешно. Он не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что США отложили возможные удары по иранской энергосистеме на 10 дней.