телерадиокомплекс президента РК
    07:22, 30 Март 2026 | GMT +5

    Трамп допустил захват нефти Ирана и острова Харк

    Дональд Трамп заявил, что США могут взять под контроль нефтяные ресурсы Ирана, включая остров Харк, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: Report

    В интервью газете Financial Times Трамп заявил, что рассматривает возможность установления контроля над иранской нефтью и ключевой инфраструктурой.

    По его словам, одним из вариантов может стать захват острова Харк — основного экспортного узла страны. При этом он допустил, что американским силам придется находиться там в течение определенного времени.

    Отвечая на вопрос о возможностях обороны Ирана на острове, Трамп высказал мнение, что они ограничены, и США «могут легко взять его под контроль».

    Заявления прозвучали на фоне усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке, в регион дополнительно направлены около 3500 американских военнослужащих.

    В то же время Трамп сообщил, что непрямые контакты между США и Ираном через посредников продолжаются и, по его оценке, проходят успешно. Он не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что США отложили возможные удары по иранской энергосистеме на 10 дней.

