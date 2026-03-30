ОАЭ требуют от Ирана компенсации за ущерб в результате ударов

Мирное соглашение по Ирану должно содержать обязательства Исламской республики по выплате репараций странам Персидского залива за нанесенный ущерб.

— Любое политическое решение по противодействию иранской агрессии против арабских государств Персидского залива должно включать четкие гарантии предотвращения будущих атак, закрепляя принцип ненападения, а также включать выплату Ираном компенсаций за удары по жизненно важной, гражданской инфраструктуре и мирным жителям, — пишет советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на своей странице в Х.

لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين.



لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 29, 2026

Он назвал действия Исламской республики «преднамеренной агрессией», что делает оба упомянутых направления ключевыми в противодействии режиму.

