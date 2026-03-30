    12:05, 30 Март 2026 | GMT +5

    ОАЭ требуют от Ирана компенсации за ущерб в результате ударов

    Дипломатический советник президента ОАЭ считает, что урегулирование конфликта вокруг Ирана должно включать гарантии безопасности, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: enterpriseam.com

    Мирное соглашение по Ирану должно содержать обязательства Исламской республики по выплате репараций странам Персидского залива за нанесенный ущерб.

    — Любое политическое решение по противодействию иранской агрессии против арабских государств Персидского залива должно включать четкие гарантии предотвращения будущих атак, закрепляя принцип ненападения, а также включать выплату Ираном компенсаций за удары по жизненно важной, гражданской инфраструктуре и мирным жителям, — пишет советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на своей странице в Х.

    Он назвал действия Исламской республики «преднамеренной агрессией», что делает оба упомянутых направления ключевыми в противодействии режиму.

    Ранее сообщалось, что в Иране был выведен из строя ядерный объект.

    Дональд Трамп допустил захват нефти Ирана и острова Харк.

    Теги:
    ОАЭ Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Азамат Бекжан
