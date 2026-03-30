Ядерный объект в Иране выведен из строя

Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

— На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, о нападении на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует, — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

Based on independent analysis of satellite imagery and knowledge of the installation, the IAEA has confirmed the heavy water production plant at Khondab, which Iran reported had been attacked on 27 March, has sustained severe damaged and is no longer operational. The installation… pic.twitter.com/omnomOmsNQ — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 29, 2026

27 марта израильские военные подтвердили, что нанесли удар по тяжеловодному реактору и заводу по переработке урана в центральном Иране.

— Израильские ВВС нанесли удар по заводу по производству тяжелой воды в Араке, в центральном Иране, — говорится в заявлении военных, которые охарактеризовали этот объект как «ключевой объект по производству плутония для ядерного оружия».

Иранские СМИ сообщили, что американо-израильские удары понесли по комплексу по производству тяжелой воды в Хондабе, заявив, что жертв или утечки радиации с объекта не произошло, пишет Al Arabiya English.

Официально исследовательский реактор предназначался для производства плутония для медицинских исследований, а на территории комплекса также находится завод по производству тяжелой воды.

Ранее МАГАТЭ выразило обеспокоенность после третьего удара вблизи Бушерской АЭС в Иране.