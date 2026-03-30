    10:45, 30 Март 2026 | GMT +5

    Ядерный объект в Иране выведен из строя

    Завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе серьезно поврежден и больше не функционирует, передает агентство Kazinform. 

    Ядерный объект в Иране выведен из строя
    Фото: nournews.ir

    Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).    

    — На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, о нападении на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует, — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х

    27 марта израильские военные подтвердили, что нанесли удар по тяжеловодному реактору и заводу по переработке урана в центральном Иране.

    — Израильские ВВС нанесли удар по заводу по производству тяжелой воды в Араке, в центральном Иране, — говорится в заявлении военных, которые охарактеризовали этот объект как «ключевой объект по производству плутония для ядерного оружия».

    Иранские СМИ сообщили, что американо-израильские удары понесли по комплексу по производству тяжелой воды в Хондабе, заявив, что жертв или утечки радиации с объекта не произошло, пишет Al Arabiya English

    Официально исследовательский реактор предназначался для производства плутония для медицинских исследований, а на территории комплекса также находится завод по производству тяжелой воды.

    Ранее МАГАТЭ выразило обеспокоенность после третьего удара вблизи Бушерской АЭС в Иране. 

    Жулдыз Атагельдиева
