Иран предупредил страны региона о возможных новых ударах

Иран выступил с предупреждением в адрес ряда стран Ближнего Востока на фоне продолжающейся военной операции США против Исламской республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи призвал ряд стран Персидского залива и Иорданию официально опровергнуть заявление командующего CENTCOM Брэда Купера об их участии в американских ударах по Ирану.

Об этом сообщается в его публикации на арабском языке в соцсети Х.

لقد صرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) براد کوبر صراحةً بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأردن في العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران. وإذا كان هذا الادعاء الأمريكي مجرد كذب، فإن ذلك يستدعي من هذه الدول أن تدحضه بشكل رسمي وشفاف.



وفي ظل هذه المعطيات،… pic.twitter.com/ANKtZnNLlj — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 23, 2026

По словам дипломата, если эти государства предоставляют свою территорию для проведения атак, Иран считает расположенные там американские военные базы и объекты законными целями для ответных ударов.

— Если заявление США является ложью, эти страны должны официально и открыто его опровергнуть, — заявил Багаи.

По его словам, ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что ряд стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордания участвовали в военных ударах против Ирана.

Багаи также заявил, что предоставление территории для содействия американским военным операциям делает такие государства, по мнению Тегерана, соучастниками конфликта. США, страны Персидского залива и Иордания пока не прокомментировали заявление.

Тем временем Центральное командование США сообщило о завершении 13-й ночи подряд ударов по территории Ирана. По данным американской стороны, целью последних атак стали военные командные пункты, склады беспилотников, сети связи, объекты берегового наблюдения и морская инфраструктура.

В CENTCOM также заявили, что судоходство через Ормузский пролив продолжается при поддержке американских сил.

Иранские СМИ сообщили, что в результате американского ракетного удара в окрестностях города Ахваз погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Кроме того, по два человека пострадали при отдельных атаках на Хоррамабад и Бандар-Аббас.

В свою очередь иранская армия объявила о нанесении ударов беспилотниками по американским военным объектам в Бахрейне и Иордании. В заявлении утверждается, что целями стали топливные хранилища, склады оборудования, ангары и казармы на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне, а также ангары, ремонтные помещения и жилые объекты на авиабазе «Муаффак ас-Салти» (Аль-Азрак) в Иордании.

Just Now: 🚀💥Several explosions rocked Sheikh Isa Air Base in #Bahrain. pic.twitter.com/daWo1kQkQG — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) July 24, 2026

Ранее власти Бахрейна сообщили о включении сирен воздушной тревоги и призвали жителей проследовать в безопасные места.

В Иордании сообщений о последствиях ударов не поступало.

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