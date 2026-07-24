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    Иран предупредил страны региона о возможных новых ударах

    Иран выступил с предупреждением в адрес ряда стран Ближнего Востока на фоне продолжающейся военной операции США против Исламской республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Иран предупредил страны региона о возможных новых ударах
    Фото: IRNA

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи призвал ряд стран Персидского залива и Иорданию официально опровергнуть заявление командующего CENTCOM Брэда Купера об их участии в американских ударах по Ирану.

    Об этом сообщается в его публикации на арабском языке в соцсети Х.

    По словам дипломата, если эти государства предоставляют свою территорию для проведения атак, Иран считает расположенные там американские военные базы и объекты законными целями для ответных ударов.

    — Если заявление США является ложью, эти страны должны официально и открыто его опровергнуть, — заявил Багаи.

    По его словам, ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что ряд стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордания участвовали в военных ударах против Ирана.

    Багаи также заявил, что предоставление территории для содействия американским военным операциям делает такие государства, по мнению Тегерана, соучастниками конфликта. США, страны Персидского залива и Иордания пока не прокомментировали заявление.

    Тем временем Центральное командование США сообщило о завершении 13-й ночи подряд ударов по территории Ирана. По данным американской стороны, целью последних атак стали военные командные пункты, склады беспилотников, сети связи, объекты берегового наблюдения и морская инфраструктура.

    В CENTCOM также заявили, что судоходство через Ормузский пролив продолжается при поддержке американских сил.

    Иранские СМИ сообщили, что в результате американского ракетного удара в окрестностях города Ахваз погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Кроме того, по два человека пострадали при отдельных атаках на Хоррамабад и Бандар-Аббас.

    В свою очередь иранская армия объявила о нанесении ударов беспилотниками по американским военным объектам в Бахрейне и Иордании. В заявлении утверждается, что целями стали топливные хранилища, склады оборудования, ангары и казармы на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне, а также ангары, ремонтные помещения и жилые объекты на авиабазе «Муаффак ас-Салти» (Аль-Азрак) в Иордании.

    Ранее власти Бахрейна сообщили о включении сирен воздушной тревоги и призвали жителей проследовать в безопасные места.

    В Иордании сообщений о последствиях ударов не поступало.

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    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор