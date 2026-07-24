Цена нефти превысила 100 долларов за баррель
Цена на нефть впервые с мая превысила 100 долларов за баррель после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы сообщили 23 июля, что нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море, что привело к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозе более серьезных перебоев в поставках, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Хуситы заявили, что нанесли удары ракетами и беспилотниками по танкерам Encelia и Layla в Красном море.
Саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на официальный источник сообщило, что танкер Encelia подвергся удару, в результате чего в его носовой части возник пожар.
Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard также сообщила о попадании снаряда в саудовский танкер Encelia. Сообщения об атаке на Layla пока не подтверждены.
Это первая атака с тех пор, как поддерживаемая Ираном группировка объявила о «морском эмбарго» против Саудовской Аравии.
Цена нефти, реагируя на действия хуситов, подскочила в четверг на 6%, выше 100 долларов за баррель марки Brent.
Как передает BIoomberg, дополнительное давление создают сокращение добычи в Казахстане после остановки работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума на черноморском побережье России, низкие мировые запасы и эскалация конфликта между США и Ираном.