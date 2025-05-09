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    19:28, 08 Май 2025 | GMT +5

    Иран отрицает причастность к попыткам нападения на посольство Израиля в Лондоне

    Иранские власти призвали Лондон к официальному разъяснению ситуации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Аббас Аракчи
    Фото: t.me/s_a_araghchi

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщения СМИ о том, что группа иранцев, арестованных в Великобритании в минувшие выходные, участвовала в заговоре с целью нападения на посольство Израиля на западе Лондона.

    — Иран категорически и недвусмысленно отвергает любую причастность к подобным действиям и подтверждает, что нам не сообщали о каких-либо обвинениях по надлежащим дипломатическим каналам, — написал Аракчи в соцсети X.

    Его комментарии прозвучали после сообщений британской газеты The Times из неназванных источников о том, что пятеро из восьми арестованных иранцев планировали террористическую атаку на здание посольства Израиля в Кенсингтоне, на западе Лондона, а остальные трое мужчин были арестованы в соответствии с Законом о национальной безопасности по обвинениям в работе на Иран.

    — Иран призвал Великобританию к взаимодействию, чтобы мы могли помочь расследованию обоснованных обвинений. Время и отсутствие взаимодействия указывают на то, что что-то не так, — продолжил Аракчи.

    Он также, по всей видимости, предположил, что за происходящим может стоять Израиль.

    — Существует история третьих сторон, стремящихся подорвать дипломатию и спровоцировать эскалацию, прибегающих к отчаянным мерам, включая операции под ложным флагом, — заявил министр.

    Аракчи подчеркнул, что «Иран готов вмешаться, чтобы пролить свет на то, что произошло на самом деле» и призвал власти Великобритании предоставить задержанным иранцам надлежащую правовую процедуру.

    Помощник министра иностранных дел Ирана Алиреза Юсефи в среду призвал к немедленному разъяснению обстоятельств арестов и предоставлению консульствам доступа к задержанным, раскритиковав то, что он назвал «привычкой» британских политиков делать «необоснованные и неподтвержденные документами заявления».

    Юсефи предупредил, что подобная риторика лишь усугубляет историческое недоверие между двумя странами.

    Ранее Иран заявил, что позиция страны по ядерным переговорам с США остается неизменной. Тегеран предлагает урегулировать кризис между Пакистаном и Индией.

    Теги:
    В мире Иран Израиль Нападение
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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