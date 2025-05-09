Иран отрицает причастность к попыткам нападения на посольство Израиля в Лондоне

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщения СМИ о том, что группа иранцев, арестованных в Великобритании в минувшие выходные, участвовала в заговоре с целью нападения на посольство Израиля на западе Лондона.

— Иран категорически и недвусмысленно отвергает любую причастность к подобным действиям и подтверждает, что нам не сообщали о каких-либо обвинениях по надлежащим дипломатическим каналам, — написал Аракчи в соцсети X.

We are seeing stories in the media that Iranian nationals are allegedly involved in a supposed plot to target the Israeli embassy in London.



Iran in no uncertain terms categorically rejects any involvement in such actions and confirms that we have not been informed of any… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 7, 2025

Его комментарии прозвучали после сообщений британской газеты The Times из неназванных источников о том, что пятеро из восьми арестованных иранцев планировали террористическую атаку на здание посольства Израиля в Кенсингтоне, на западе Лондона, а остальные трое мужчин были арестованы в соответствии с Законом о национальной безопасности по обвинениям в работе на Иран.

— Иран призвал Великобританию к взаимодействию, чтобы мы могли помочь расследованию обоснованных обвинений. Время и отсутствие взаимодействия указывают на то, что что-то не так, — продолжил Аракчи.

Он также, по всей видимости, предположил, что за происходящим может стоять Израиль.

— Существует история третьих сторон, стремящихся подорвать дипломатию и спровоцировать эскалацию, прибегающих к отчаянным мерам, включая операции под ложным флагом, — заявил министр.

Аракчи подчеркнул, что «Иран готов вмешаться, чтобы пролить свет на то, что произошло на самом деле» и призвал власти Великобритании предоставить задержанным иранцам надлежащую правовую процедуру.

Помощник министра иностранных дел Ирана Алиреза Юсефи в среду призвал к немедленному разъяснению обстоятельств арестов и предоставлению консульствам доступа к задержанным, раскритиковав то, что он назвал «привычкой» британских политиков делать «необоснованные и неподтвержденные документами заявления».

Юсефи предупредил, что подобная риторика лишь усугубляет историческое недоверие между двумя странами.

Ранее Иран заявил, что позиция страны по ядерным переговорам с США остается неизменной. Тегеран предлагает урегулировать кризис между Пакистаном и Индией.