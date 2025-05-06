Иран: позиция по ядерным переговорам с США остается неизменной

Иран остается приверженным дипломатическому пути в отношениях с Соединенными Штатами, об этом заявило правительство Исламской Республики в понедельник.

— Мы заявили о своей готовности продолжать путь диалога и дипломатии и продемонстрировали это, участвуя в нескольких раундах переговоров, — отметил официальный представитель МИД Ирана Эсмаиль Багаи.

По его словам, Тегеран проявляет гибкость в вопросах сроков и ожидает от посредника Омана подробностей о возможной новой дате следующего раунда консультаций с США.

Четвертый раунд переговоров по ядерной программе, запланированный на 3 мая в Риме, был отложен по «логистическим причинам». Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в срыве ядерных переговоров из-за «максималистских требований».

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто будет покупать нефть у Ирана.

— Для нас важны поведение и позиции американской переговорной команды, — подчеркнул Багаи, добавив, что противоречивые заявления американских официальных лиц «не способствуют прогрессу» и не повлияют на решимость Тегерана защищать свои основные позиции, включая право на обогащение урана на собственной территории.

В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен импортировать обогащенный уран для своей ядерной программы, а не производить его самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп, ранее выведший свою страну из соглашения 2015 года (СВПД) между Ираном и мировыми державами, предупредил, что может нанести удар по Ирану, если не удастся достичь нового соглашения по ядерной программе. Западные страны считают, что иранская программа направлена на создание ядерного оружия.

Со своей стороны Тегеран настаивает на исключительно мирном характере своей ядерной программы.

— Если американская сторона действительно стремится к тому, чтобы Исламская Республика не обладала ядерным оружием, то многие вопросы уже можно считать решенными, - отметил Багаи в понедельник.

Кроме того, Багаи сообщил, что Иран готов перенести и раунд переговоров с Великобританией, Францией и Германией, который также должен был состояться 2 мая в Италии, но был отложен.

Кроме того, Тегеран предложил урегулировать кризис между Нью-Дели и Исламабадом.