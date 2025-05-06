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    00:04, 06 Май 2025 | GMT +5

    Тегеран предлагает урегулировать кризис между Нью-Дели и Исламабадом

    Визит главы МИД Ирана в Пакистан является попыткой снизить напряженность между Нью-Дели и Исламабадом после атаки в Кашмире, спровоцировавшей дипломатический кризис, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Тегеран предлагает урегулировать кризис между Нью-Дели и Исламабадом
    Фото: t.me/s_a_araghchi

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник прибыл с визитом в Пакистан, призвав Индию и Пакистан проявить сдержанность после резкого обострения между двумя ядерными державами в связи с нападением в Кашмире.

    — Мы стремимся к деэскалации и призываем все стороны избегать усиления напряженности, — заявил Аракчи по прибытии в Исламабад.

    Нападение, произошедшее 22 апреля в индийской части Кашмира, унесло жизни 26 туристов. Индия обвинила в организации атаки Пакистан, Исламабад отверг обвинения и выразил готовность к международному расследованию. На фоне взаимных обвинений обе страны выслали дипломатов и ограничили авиасообщение.

    Иран, поддерживающий связи как с Нью-Дели, так и с Исламабадом, предложил посредничество. По словам иранского посла в Пакистане Резы Амири Могаддама, ситуация в Кашмире будет обсуждаться во время визита. Также сообщается, что 9 мая Аракчи посетит Индию.

    Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поддержал инициативу Ирана и подтвердил, что в последние дни провел консультации с более чем десятком международных партнеров, включая госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    — Мы не станем первыми, кто предпримет шаг к эскалации, но в случае агрессии Пакистан защитит свой суверенитет, — подчеркнул Дар.

    Пакистанская сторона также обвинила ВВС Индии в попытке вторжения в воздушное пространство 28 апреля. По словам министра информации Аттауллы Тарара, истребители Пакистана были подняты по тревоге и заставили индийские самолеты развернуться. Официального ответа от Индии пока не последовало.

    Одновременно пакистанская армия провела два ракетных испытания — в выходные и в понедельник. Запущенные ракеты малой и средней дальности были направлены в сторону моря и не представляли угрозы для Индии, отметили военные.

    В воскресенье сообщалось, что Индия перекрыла подачу воды Пакистану на реке Чинаб.

    Об исторических причинах конфликта между Индией и Пакистаном и кому выгоден конфликт, читайте в материале Kazinform.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Науман Башир Бхатти высказался о текущей ситуации в Джамму и Кашмире, озвучив официальную позицию своей страны по данному вопросу на брифинге в Астане.

    Теги:
    Пакистан Индия Иран Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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