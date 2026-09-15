Иран исключил переговоры с США до выполнения своих условий

Тегеран обозначил позицию по возможному возобновлению диалога с Вашингтоном на фоне новых заявлений американского президента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Иран не будет вести переговоры с США до выполнения своих условий. Об этом во вторник заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает IRNA.

В публикации в социальной сети X он призвал не отвлекаться на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, который ранее отвергал переговоры, а теперь допускает их проведение.

— Не отвлекайтесь на противоречивые сигналы президента США — от «никаких переговоров» до «мы готовы к диалогу», — написал Резаи.

Don’t get distracted by the U.S. president’s mixed signals—from «no negotiations» to «we’re ready to talk.» The stakes around oil and the straits have changed. Damage control won’t stop what’s coming. No talks until Iran’s conditions are met. Period! — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 14, 2026

По его словам, ситуация вокруг нефти и проливов изменилась, а попытки сдержать последствия не остановят дальнейшее развитие событий.

Какие именно условия должны быть выполнены для возобновления переговоров, в этой публикации он не уточнил.

Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп 14 сентября сообщил в Truth Social, что США допускают возможность переговоров с Ираном. При этом он утверждает, что Тегеран стремится как можно скорее заключить соглашение, а решение об участии Вашингтона в диалоге примет он сам.

— Иран хочет заключить сделку, быстро и очень сильно. Я определю, будут ли США вступать в переговоры. Саму такую возможность мы допускаем, — написал американский президент.

https://t.co/58dyEkXT1A — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 14, 2026

Ранее Трамп высказывал сомнения в целесообразности соглашения с Тегераном. В интервью Fox News 1 сентября он заявил, что договоренность с Ираном «не стоит бумаги, на которой написана».

В воскресенье, 13 сентября, президент США сообщил, что согласится только на подходящую для Вашингтона сделку, не раскрыв ее возможных условий.

Американские и иранские делегации начали переговоры в июне на основе подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец войне. Впоследствии диалог был прерван на фоне продолжавшегося обмена ударами, а одним из главных очагов противостояния стал Ормузский пролив. Трамп заявил тогда, что считает меморандум между США и Ираном утратившим силу.

Читайте также: Шесть месяцев войны между США и Ираном: почему конфликт зашел в тупик.