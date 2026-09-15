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    Иран исключил переговоры с США до выполнения своих условий

    Тегеран обозначил позицию по возможному возобновлению диалога с Вашингтоном на фоне новых заявлений американского президента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Иран исключил переговоры с США до выполнения своих условий
    Фото: IRNA

    Иран не будет вести переговоры с США до выполнения своих условий. Об этом во вторник заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает IRNA.

    В публикации в социальной сети X он призвал не отвлекаться на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, который ранее отвергал переговоры, а теперь допускает их проведение.

    — Не отвлекайтесь на противоречивые сигналы президента США — от «никаких переговоров» до «мы готовы к диалогу», — написал Резаи.

    По его словам, ситуация вокруг нефти и проливов изменилась, а попытки сдержать последствия не остановят дальнейшее развитие событий.

    Какие именно условия должны быть выполнены для возобновления переговоров, в этой публикации он не уточнил.

    Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп 14 сентября сообщил в Truth Social, что США допускают возможность переговоров с Ираном. При этом он утверждает, что Тегеран стремится как можно скорее заключить соглашение, а решение об участии Вашингтона в диалоге примет он сам.

    — Иран хочет заключить сделку, быстро и очень сильно. Я определю, будут ли США вступать в переговоры. Саму такую возможность мы допускаем, — написал американский президент.

    Ранее Трамп высказывал сомнения в целесообразности соглашения с Тегераном. В интервью Fox News 1 сентября он заявил, что договоренность с Ираном «не стоит бумаги, на которой написана».

    В воскресенье, 13 сентября, президент США сообщил, что согласится только на подходящую для Вашингтона сделку, не раскрыв ее возможных условий.

    Американские и иранские делегации начали переговоры в июне на основе подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец войне. Впоследствии диалог был прерван на фоне продолжавшегося обмена ударами, а одним из главных очагов противостояния стал Ормузский пролив. Трамп заявил тогда, что считает меморандум между США и Ираном утратившим силу.

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    В мире Переговоры Иран Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор