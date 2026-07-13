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    США и Иран обменялись новыми ударами

    Вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран заявил об атаках на американские военные объекты в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    США и Иран обменялись новыми ударами
    Фото: CENTCOM

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о совершении новой волны ударов по Ирану в ночь на понедельник. По данным американской стороны, были поражены десятки целей с применением высокоточного оружия.

    В CENTCOM заявили, что ударам подверглись системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные станции, ракетные и беспилотные комплексы, а также малые суда. Для проведения операции были задействованы истребители, корабли ВМС США, ударные беспилотники и беспилотные морские аппараты.

    Американское командование заявило, что операция направлена на снижение способности Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

    Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бандар-Аббасе, Джаске, Сирике, на острове Кешм, а также в нескольких районах провинции Хузестан. По сообщениям агентств IRNA и ISNA, в результате удара по сельскохозяйственной водонасосной станции в городе Махшехр погиб один человек, еще четыре получили ранения.

    Заместитель губернатора провинции Хузестан Валиолла Хаяти также сообщил, что американские удары затронули не менее 8 объектов на территории провинции.

    В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале серии ответных операций против американских военных объектов в регионе.

    КСИР заявил, что нанес удары при помощи ракет и беспилотников при по Авиабазе принца Хасана в Иордании, американскому центру управления беспилотниками в Бахрейне, авиабазам Али-аль-Салем и Ахмед аль-Джабер в Кувейте, а также объектам США в Бахрейне и радиолокационным станциям в Омане. Иранская сторона утверждает, что операции проводились в несколько этапов и продолжаются.

    Иордания сообщила, что ее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 4 ракеты, вошедшие в воздушное пространство королевства со стороны Ирана. Власти заявили, что пострадавших и разрушений нет.В Кувейте сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили «вражеские воздушные цели», а в Бахрейне несколько раз в течение дня объявлялась воздушная тревога.

    На фоне эскалации стоимость нефти Brent на мировых рынках выросла более чем на 4%, превысив отметку 79 долларов за баррель, что стало максимальным уровнем с конца июня. Рост цен связан с опасениями участников рынка относительно возможных перебоев судоходства через Ормузский пролив.

    Обмен ударами произошел после того, как США объявили о начале новой операции против иранских сил, объяснив ее необходимостью обеспечить безопасность международного судоходства в Ормузском проливе. В свою очередь Тегеран утверждает, что его действия являются ответом на американские удары и вмешательство Вашингтона в ситуацию вокруг стратегического водного пути.

    Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели в нескольких портовых городах на юге Ирана.

    Мы также писали о том, что глава ООН призвал Иран и США срочно возобновить переговоры. 

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор