США и Иран обменялись новыми ударами

Вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран заявил об атаках на американские военные объекты в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о совершении новой волны ударов по Ирану в ночь на понедельник. По данным американской стороны, были поражены десятки целей с применением высокоточного оружия.

В CENTCOM заявили, что ударам подверглись системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные станции, ракетные и беспилотные комплексы, а также малые суда. Для проведения операции были задействованы истребители, корабли ВМС США, ударные беспилотники и беспилотные морские аппараты.

Американское командование заявило, что операция направлена на снижение способности Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бандар-Аббасе, Джаске, Сирике, на острове Кешм, а также в нескольких районах провинции Хузестан. По сообщениям агентств IRNA и ISNA, в результате удара по сельскохозяйственной водонасосной станции в городе Махшехр погиб один человек, еще четыре получили ранения.

Заместитель губернатора провинции Хузестан Валиолла Хаяти также сообщил, что американские удары затронули не менее 8 объектов на территории провинции.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале серии ответных операций против американских военных объектов в регионе.

The IRGC’s Aerospace Force, in the third phase of their retaliatory operations US aggressions, completely destroyed fuel depots and a Patriot air defense system at the US base in Ali Al Salem, Kuwait, as well as an FPS strategic radar system at the Ahmed Al-Jaber base. pic.twitter.com/XtQTwKxnv9 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 13, 2026

КСИР заявил, что нанес удары при помощи ракет и беспилотников при по Авиабазе принца Хасана в Иордании, американскому центру управления беспилотниками в Бахрейне, авиабазам Али-аль-Салем и Ахмед аль-Джабер в Кувейте, а также объектам США в Бахрейне и радиолокационным станциям в Омане. Иранская сторона утверждает, что операции проводились в несколько этапов и продолжаются.

#عاجل|| القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية#بترا #الأردن pic.twitter.com/I5xLmcv4Xi — Jordan News Agency (@Petranews) July 13, 2026

Иордания сообщила, что ее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 4 ракеты, вошедшие в воздушное пространство королевства со стороны Ирана. Власти заявили, что пострадавших и разрушений нет.В Кувейте сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили «вражеские воздушные цели», а в Бахрейне несколько раз в течение дня объявлялась воздушная тревога.

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2026

На фоне эскалации стоимость нефти Brent на мировых рынках выросла более чем на 4%, превысив отметку 79 долларов за баррель, что стало максимальным уровнем с конца июня. Рост цен связан с опасениями участников рынка относительно возможных перебоев судоходства через Ормузский пролив.

Обмен ударами произошел после того, как США объявили о начале новой операции против иранских сил, объяснив ее необходимостью обеспечить безопасность международного судоходства в Ормузском проливе. В свою очередь Тегеран утверждает, что его действия являются ответом на американские удары и вмешательство Вашингтона в ситуацию вокруг стратегического водного пути.

Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели в нескольких портовых городах на юге Ирана.

Мы также писали о том, что глава ООН призвал Иран и США срочно возобновить переговоры.