Взрывы прогремели в нескольких портовых городах на юге Ирана

Взрывы прогремели утром в понедельник в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск в южной иранской провинции Хормозган, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным иранского государственного телеканала Press TV, недалеко от Сирика была поражена телекоммуникационная вышка, которая уже становилась объектом атак.

Сообщений о жертвах среди мирного населения пока не поступало, передает телеканал со ссылкой на канцелярию губернатора провинции.

Через несколько минут после взрывов Центральное командование ВС США заявило в соцсети X, что его силы начали наносить новые удары по Ирану, «чтобы продолжать ухудшать его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив».

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Между тем, как передает ТАСС, Иран уничтожил систему ПВО Patriot, топливные резервуары и систему раннего предупреждения AN/FPS на объектах США в Кувейте.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 12 июля США объявили о новой серии ударов по Ирану.