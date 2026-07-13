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    Взрывы прогремели в нескольких портовых городах на юге Ирана

    Взрывы прогремели утром в понедельник в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск в южной иранской провинции Хормозган, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    В порту Бендер-Аббас
    Фото: Anadolu

    По данным иранского государственного телеканала Press TV, недалеко от Сирика была поражена телекоммуникационная вышка, которая уже становилась объектом атак.

    Сообщений о жертвах среди мирного населения пока не поступало, передает телеканал со ссылкой на канцелярию губернатора провинции.

    Через несколько минут после взрывов Центральное командование ВС США заявило в соцсети X, что его силы начали наносить новые удары по Ирану, «чтобы продолжать ухудшать его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив».

    Между тем, как передает ТАСС, Иран уничтожил систему ПВО Patriot, топливные резервуары и систему раннего предупреждения AN/FPS на объектах США в Кувейте.

    Ранее мы сообщали, что в ночь на 12 июля США объявили о новой серии ударов по Ирану.

    В мире Ближний Восток Иран США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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