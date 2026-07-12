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    США объявили о начале новой серии ударов по Ирану

    Новая серия американских ударов по Ирану началась после инцидента в Ормузском проливе, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    США объявили о начале новой серии ударов по Ирану
    Фото: U.S. Navy via AP

    По данным издания, американские военные начали очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    — Сегодня, в 19:15 по времени восточного побережья США (04:15 13 июля по времени Астаны) силы CENTCOM приступили к третьему раунду ударов по Ирану, — говорится в сообщении командования в X.

    По информации журналиста портала Axios Барака Равида, удары наносятся в ответ на выстрелы КСИР по судну в проливе.

    Ранее Корпус стражей исламской революции сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. Ормузский пролив в связи с инцидентом закрыт до дальнейшего уведомления, заявили в КСИР.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, США подтвердили продолжение технических переговоров с Ираном. 

    Америка ТАСС Иран Ракетные удары Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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