США объявили о начале новой серии ударов по Ирану

Новая серия американских ударов по Ирану началась после инцидента в Ормузском проливе, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, американские военные начали очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

— Сегодня, в 19:15 по времени восточного побережья США (04:15 13 июля по времени Астаны) силы CENTCOM приступили к третьему раунду ударов по Ирану, — говорится в сообщении командования в X.

По информации журналиста портала Axios Барака Равида, удары наносятся в ответ на выстрелы КСИР по судну в проливе.

Ранее Корпус стражей исламской революции сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. Ормузский пролив в связи с инцидентом закрыт до дальнейшего уведомления, заявили в КСИР.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, США подтвердили продолжение технических переговоров с Ираном.