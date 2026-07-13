Глава ООН призвал Иран и США срочно возобновить переговоры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко обеспокоен серьезной ситуацией», и призвал прекратить все нападения и эскалацию ударов в Персидском заливе, передает Kazinform со ссылкой на ООН.

Возобновление ударов между Ираном и Соединенными Штатами в районе Персидского залива усилило опасения относительно возврата к полномасштабному конфликту. Вашингтон при этом опроверг заявление Тегерана о том, что в воскресенье был перекрыт стратегически важный Ормузский пролив.

По данным американской стороны, в субботу США нанесли удары примерно по 140 целям в ответ на атаку иранских военных на судно, следовавшее через этот международный водный путь.

Согласно сообщениям, в воскресенье Тегеран нанес серию ударов по американской военной базе в Иордании, а власти Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана и Кувейта сообщили, что подверглись атакам ракет и беспилотников со стороны Ирана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко обеспокоен серьезной эскалацией», и призвал прекратить все нападения. Как говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой Генсека, Гутерриш призвал все воюющие стороны «проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейших эскалационных действий и незамедлительно принять меры по снижению напряженности».

Генеральный секретарь вновь подчеркнул, что возврат к полномасштабным военным действиям будет иметь катастрофические последствия для людей в регионе и за его пределами, а также для мировой экономики.

Обострение боевых действий привело к росту цен на энергоносители, а судоходство через Ормузским пролив вновь остановилось, несмотря на меморандум о взаимопонимании, подписанный Тегераном и Вашингтоном 17 июня.

Около 6000 моряков по-прежнему остаются на десятках судов, застрявших в проливе. Глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес ранее на этой неделе призвал полностью избегать транзита через данный водный коридор «до тех пор, пока не будут обеспечены необходимые условия безопасности».

Гутерриш подчеркнул необходимость восстановить «полную свободу судоходства» в Ормузском проливе.

— Генеральный секретарь настоятельно призывает Иран и Соединенные Штаты незамедлительно возобновить переговоры и урегулировать оставшиеся разногласия дипломатическим путем, — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Сейчас Тегеран и Вашингтон выступают с диаметрально противоположными оценками ситуации.

Иран утверждает, что проход через пролив возможен только после получения соответствующего разрешения, тогда как США заявляют, что международное судоходство продолжается в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 12 июля США объявили о новой серии ударов по Ирану, ставшей третьей волной на этой неделе.

В ответ Иран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и Иордании.