Иран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и Иордании

Тегеран заявил об ударах ракетами и БПЛА по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане и Иордании в ответ на третий раунд авиаударов США по территории Исламской республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в воскресенье о нанесении ударов по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, авиабазам Арифджан и Али-эс-Салем в Кувейте, объектам в Джуфайре и на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне, а также по американским объектам на авиабазе имени принца Хасана в Иордании. Об этом сообщает иранское государственное телевидение IRIB.

Кроме того, армия Ирана заявила о применении ударных беспилотников по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.

Iran's Army has launched a wave of drone strikes against US installations across the region. pic.twitter.com/9dpgdgfnbi — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 12, 2026

По утверждению Тегерана, целями стали радиолокационные станции, элементы системы ПВО Patriot, склады боеприпасов и объекты связи. Иранские СМИ также сообщили о нанесении удара по объектам материально-технического обеспечения американских сил в порту Дукм в Омане.

КСИР заявил, что операция стала ответом на продолжающиеся американские удары по южным районам Ирана и предупредил, что в случае дальнейших атак масштабы ответных действий будут расширены.

Реакция стран региона

Власти Катара сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили ракетную атаку, после чего МВД страны повысило уровень угрозы безопасности и призвало жителей оставаться дома или в безопасных местах.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы ПВО отражали ракетные и беспилотные атаки, а слышимые в различных районах страны взрывы были связаны с перехватом воздушных целей.

В Бахрейне дважды объявлялась воздушная тревога. МВД призвало жителей и граждан направиться в ближайшие безопасные места.

Кувейтские военные сообщили о перехвате враждебных воздушных целей. Позднее власти заявили, что были уничтожены 3 баллистические ракеты, одна крылатая ракета и 10 беспилотников. В результате падения обломков один человек получил ранения, а МИД Кувейта назвал атаку грубым нарушением суверенитета страны.

Вооруженные силы Иордании, в свою очередь, сообщили, что утром в воскресенье на территории королевства упали три ракеты, выпущенные с территории Ирана. По данным армии, погибших и пострадавших нет, зафиксирован лишь незначительный материальный ущерб.

В генеральном командовании подчеркнули, что Иордания не допустит использования своего воздушного пространства и территории в качестве арены конфликта и будет решительно реагировать на любые угрозы суверенитету и безопасности страны.

Заявления США и Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Иран сделал «неудачный выбор» и теперь «заплатит за это».

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

Спикер парламента Ирана и главный переговорщик по меморандуму с США Мохаммад Багер Галибаф, в свою очередь, заявил, что «эпоха односторонних сделок закончилась».

— Мы предупреждали: выполняйте обязательства или заплатите цену, — сказал Галибаф.

The era of one-sided deals is OVER. We told you: keep your word or pay the price. Reality is knocking. pic.twitter.com/B97ogCYGaj — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 12, 2026

Что известно об ударах по Ирану

Тем временем Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении третьего раунда ударов по Ирану.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

По данным американской стороны, поражено около 140 военных объектов, включая базы ракетных и беспилотных сил, военно-морскую инфраструктуру, склады боеприпасов, системы связи и объекты береговой обороны.

Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Асалуйе, Бушере, Бандар-э-Дейре, Джаске, а также в городах Абадан, Махшахр и Хендиджан провинции Хузестан.

По сообщениям IRIB и агентства Mehr, под удары попали отдельные военные объекты, в том числе казармы и военные посты.

Ранее США объявили о начале новой серии ударов по Ирану.