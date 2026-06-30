Стали известны темы непрямых переговоров США и Ирана в Катаре

В Дохе ключевыми темами непрямых переговоров между делегациями США и Ирана станут ситуация вокруг Ормузского пролива и иранская ядерная программа, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

— Ситуация в Ормузском проливе, конечно, является одной из главных тем проходящих переговоров <…>. Но это не единственный спорный вопрос, есть и другие, среди которых ядерная программа и региональная ситуация в целом, — сказал дипломат на брифинге.

Аль-Ансари отметил, что позиция Дохи неизменна и заключается в необходимости обеспечения беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе, который имеет статус международного.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер обсудят с посредниками в Катаре региональные досье, прямых контактов американской и иранской делегаций не планируется, заявил аль-Ансари.

— Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Доху проходит в рамках встреч с посредниками <…> для обсуждения различных досье в регионе. В их числе, конечно, переговоры с Ираном, ситуация в Ливане и другие вопросы, — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о возможных прямых контактах американских и иранских представителей, он подчеркнул:

— По моей информации, встреч на высоком уровне между двумя сторонами не проводится. <…> В ближайшие дни прямых контактов между сторонами не предвидится.

Проведение прямых встреч на высоком уровне между представителями США и Ирана возможно только в случае достижения результатов на уровне технических делегаций, заявил аль-Ансари.

— Встречи на высоком уровне состоятся только в том случае, если технические консультации принесут результаты, — сказал он.

Дипломат также добавил, что в настоящее время Доха не ожидает прибытия высокопоставленных иранских официальных лиц.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из $12 млрд иранских активов, размещенных в Катаре.