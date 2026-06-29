Иран и Катар договорились разблокировать $6 млрд активов

Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из $12 млрд иранских активов, размещенных в Катаре, передает Kazinform со ссылкой на Арменпресс .

Об этом сообщил президент исламской республики Ирана Масуд Пезешкиан.

— Согласно достигнутым договоренностям, $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских средств, находящихся в Катаре, будут разблокированы и возвращены в страну. Также продолжается необходимая работа по возвращению оставшейся части этих средств, — сообщение президента приводит его пресс-служба.

20 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что США и Катар работают над механизмом использования Ираном части замороженных иранских активов для закупки гуманитарных товаров. Газета также сообщила, что Тегеран может первоначально получить доступ к $6 миллиардам активов, хранящихся в Катаре.

Напомним, после очередного обмена ударами США и Иран договорились прекратить атаки. Стороны условились, что ударов не будет до 30 июня, когда в Катаре будет обсуждаться судоходство в Ормузском проливе.