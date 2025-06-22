Иран атаковал Израиль, выпустив по нему десятки ракет

Для атаки было использовано около 30 ракет, сообщило гостелерадио Ирана.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о нескольких взрывах в центральной части Израиля. AFP пишет о взрывах в Иерусалиме. Израильская телерадиокорпорация Kan сообщает о минимум десяти ракетных ударах.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Позже МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия.