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    13:47, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран атаковал Израиль, выпустив по нему десятки ракет

    Атака, совершенная утром в воскресенье Корпусом стражей исламской революции, последовала через несколько часов после того, как американская авиация нанесла удар по иранским ядерным объектам, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Иран атаковал Израиль, выпустив по нему десятки ракет
    Фото: t.me/Irna_ru

    Для атаки было использовано около 30 ракет, сообщило гостелерадио Ирана.

    Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о нескольких взрывах в центральной части Израиля. AFP пишет о взрывах в Иерусалиме. Израильская телерадиокорпорация Kan сообщает о минимум десяти ракетных ударах.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

    Позже МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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