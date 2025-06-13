Иордания закрыла воздушное пространство

Управление гражданской авиации Иордании заявило, что все входящие, исходящие и транзитные рейсы приостановлены в качестве меры предосторожности.

— Воздушное пространство королевства временно закрыто, а воздушное движение всех воздушных судов приостановлено в ожидании любых опасностей, возникающих в результате региональной эскалации, — говорится в официальном заявлении.

На фоне запуска более 100 беспилотников со стороны Ирана, в столице Иордании Аммане были слышны сирены.

Иорданские СМИ сообщили о перехвате нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Королевские военно-воздушные силы начали активное патрулирование для защиты неба королевства.

Официальный представитель правительства и министр по делам коммуникаций Мухаммад Мумани подтвердил, что Иордания «не позволяла и не позволит» использовать своё воздушное пространство и территорию для ведения боевых действий.

— Безопасность отечества — это красная линия. Никому не будет позволено подвергать риску безопасность Иордании, её территориальную целостность и безопасность граждан, — подчеркнул Мумани в заявлении, опубликованном утром в пятницу.

Он добавил, что Иордания внимательно следит за развитием ситуации в регионе и призвал международное сообщество оказать давление на все стороны конфликта с целью немедленной деэскалации.

Мумани также предостерёг от распространения недостоверной информации и видеозаписей, вводящих в заблуждение, призвав население получать информацию исключительно из официальных источников.

В отдельном заявлении министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади осудил израильское нападение на Иран, назвав его «провокационным шагом», нарушающим международное право и подталкивающим регион к «краю масштабной войны».

Он подчеркнул, что такие атаки не принесут безопасности никому, и заявил, что только дипломатия, соблюдение международного права и уважение к суверенитету государств могут обеспечить стабильность.

Ожидается, что решение о возобновлении полётов будет приниматься в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Власти призвали население сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб гражданской обороны.

Напомним, в ответ на массированные удары Израиля по территории Ирана в ночь на пятницу Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля, а также пообещал Израилю «суровое наказание».