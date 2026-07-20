Иордания потребовала от Ирана немедленно прекратить удары по королевству

Амман потребовал от Тегерана немедленно прекратить атаки на территорию королевства и провокационные заявления в его адрес, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании в воскересенье вызвало временного поверенного в делах Ирана в Аммане и вручило ему ноту с решительным протестом против продолжающихся иранских атак по территории королевства.

Официальный представитель ведомства Фуад аль-Маджали сообщил, что иранскому дипломату поручено передать Тегерану требование немедленно прекратить атаки и заявления официальных иранских структур, которые в Аммане расценивают как подстрекательские и провокационные.

— Безопасность Иордании и граждан страны является красной линией, которую нельзя пересекать, — заявил представитель МИД.

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، وبلّغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضدّ استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المُبرَّرة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية… pic.twitter.com/h6PyNamIw8 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 19, 2026

В министерстве назвали иранские удары грубым нарушением суверенитета королевства, международного права и Устава ООН.

Амман также осудил атаки Ирана на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и выразил им полную солидарность. Иордания заявила о безусловной поддержке всех меры, принимаемых государствами Персидского залива для защиты суверенитета, безопасности граждан и проживающих на их территории иностранцев.

В МИД королевства подчеркнули, что Иордания продолжит принимать все доступные и необходимые меры для защиты своей территории, суверенитета и населения.

С начала нынешнего витка конфликта между США и Ираном американские силы ежедневно обстреливают территорию Ирана. В ответ иранские вооруженные силы и КСИР наносят удары по объектам, предположительно связанным с США, в странах Персидского залива и Иордании.

Ранее мы сообщали, что Иордания перехватила восемь иранских ракет, Иран ударил по авиабазе Азрак. Также в конце минувшей недели два американских военнослужащих погибли при ударе по базе в Иордании.