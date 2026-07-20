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    Иордания потребовала от Ирана немедленно прекратить удары по королевству

    Амман потребовал от Тегерана немедленно прекратить атаки на территорию королевства и провокационные заявления в его адрес, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Иордания потребовала от Ирана немедленно прекратить удары по королевству
    Фото: Petra News Agency

    Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании в воскересенье вызвало временного поверенного в делах Ирана в Аммане и вручило ему ноту с решительным протестом против продолжающихся иранских атак по территории королевства.
    Официальный представитель ведомства Фуад аль-Маджали сообщил, что иранскому дипломату поручено передать Тегерану требование немедленно прекратить атаки и заявления официальных иранских структур, которые в Аммане расценивают как подстрекательские и провокационные.

    — Безопасность Иордании и граждан страны является красной линией, которую нельзя пересекать, — заявил представитель МИД.

    В министерстве назвали иранские удары грубым нарушением суверенитета королевства, международного права и Устава ООН.

    Амман также осудил атаки Ирана на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и выразил им полную солидарность. Иордания заявила о безусловной поддержке всех меры, принимаемых государствами Персидского залива для защиты суверенитета, безопасности граждан и проживающих на их территории иностранцев.

    В МИД королевства подчеркнули, что Иордания продолжит принимать все доступные и необходимые меры для защиты своей территории, суверенитета и населения.

    С начала нынешнего витка конфликта между США и Ираном американские силы ежедневно обстреливают территорию Ирана. В ответ иранские вооруженные силы и КСИР наносят удары по объектам, предположительно связанным с США, в странах Персидского залива и Иордании.

    Ранее мы сообщали, что Иордания перехватила восемь иранских ракет, Иран ударил по авиабазе Азрак. Также в конце минувшей недели два американских военнослужащих погибли при ударе по базе в Иордании.

    В мире Иран Ситуация на Ближнем Востоке Иордания
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор