Иран заявил об ударах по военным объектам США в трех странах региона

На фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке стороны сообщают о продолжении взаимных атак, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иран заявил в четверг о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по объектам, используемым американскими военными, на территории Иордании, Кувейта и Бахрейна.

Согласно заявлениям армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ударам подверглись объекты, используемые американскими военными, на территории трех стран.

КСИР заявил, что нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где, по утверждению иранской стороны, были поражены площадка хранения американских истребителей и новый центр управления.

Iranian Army Launches Drone Strike on US Military Base in Jordanhttps://t.co/s1ReykPPxQ pic.twitter.com/KQunw0jXZb — Fars News Agency (@EnglishFars) July 16, 2026

Иран также сообщил об ударах по авиабазе Али ас-Салем и военному причалу в Эш-Шуайбе в Кувейте, а также по авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Целями стали радиолокационные станции, системы ПВО Patriot, средства связи, объекты снабжения и другая военная инфраструктура США.

Вместе с тем власти Иордании сообщили, что утром в четверг силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь иранских ракет, направлявшихся в сторону территории королевства.

По информации Генерального командования вооруженных сил Иордании, пострадавших и материального ущерба нет, а обломки ракет были оперативно обезврежены инженерными подразделениями армии.

В Бахрейне также заявили, что силы ПВО обнаружили, перехватили и уничтожили несколько иранских средств воздушного нападения. В командовании вооруженных сил королевства назвали действия Ирана «враждебными атаками» и призвали жителей соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам, которые могут оказаться обломками сбитых целей.

На фоне эскалации представитель иранской армии Мохаммад Акраминия предупредил, что в случае продолжения американских ударов боевые действия могут распространиться на «новые арены».

Представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявил, что в ответ на возможные удары США по инфраструктуре Ирана Тегеран готов атаковать инфраструктурные объекты в регионе.

При этом Акраминия подчеркнул, что Иран «не намерен вступать в конфронтацию с соседними государствами» и выступает за развитие сотрудничества со странами региона, заявив, что действия вооруженных сил направлены на защиту национальной безопасности и интересов страны.

Новая серия заявлений и ударов последовала после того, как США объявили о завершении очередной волны ударов по территории Ирана.

Ранее Тегеран также заявил, что открытие Ормузского пролива возможно только после прекращения действий США в регионе и выполнения условий Исламабадского меморандума.