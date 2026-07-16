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    В Иране назвали условия открытия Ормузского пролива

    Представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Ормузский пролив не будет открыт в результате военных угроз или давления, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Fars News

    — Приверженность Америки условиям исламабадского меморандума о взаимопонимании, прекращение всех боевых действий и соблюдение суверенных прав Ирана являются нашими условиями для открытия этой морской артерии, — сообщил он. По его словам, которые приводит агентство Mehr, Ормузский пролив «останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана».

    Тегеран рассматривает любые меры, принимаемые США и их союзниками в Ормузском проливе вне рамок согласованного в Исламабаде меморандума, «как нарушения суверенитета, которые будут пресекаться вооруженными силами», отметил Акраминия

    Иран Ормузский пролив США Судоходство
    Сара Болат
    Сара Болат
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