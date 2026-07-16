В США заявили о начале новых ударов по Ирану

Американские военные нанесли вторую волну ударов по Ирану, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным издания, операция направлена против объектов, связанных с военным потенциалом Исламской республики.

— В 15:00 по времени восточного побережья США (00:00 по времени Астаны) ВС США приступили ко второй волне ударов против Ирана. Удары нацелены на военные средства Ирана, используемые для угроз судам, свободно пересекающим Ормузский пролив, — говорится в сообщении командования в X.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что США поддержали альтернативу Ормузскому проливу для экспорта нефти. Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов.