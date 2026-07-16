В США заявили о начале новых ударов по Ирану
Американские военные нанесли вторую волну ударов по Ирану, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным издания, операция направлена против объектов, связанных с военным потенциалом Исламской республики.
— В 15:00 по времени восточного побережья США (00:00 по времени Астаны) ВС США приступили ко второй волне ударов против Ирана. Удары нацелены на военные средства Ирана, используемые для угроз судам, свободно пересекающим Ормузский пролив, — говорится в сообщении командования в X.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Ранее сообщалось, что США поддержали альтернативу Ормузскому проливу для экспорта нефти. Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов.