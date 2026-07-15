США поддержали альтернативу Ормузскому проливу для экспорта нефти

Соединенные Штаты поддерживают усилия Ирака и Сирии по восстановлению нефтепровода между двумя странами, что может снизить способность Ирана блокировать поставки нефти через Ормузский пролив, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на The Economic Times.

США рассчитывают, что американские компании примут участие в строительстве трубопровода Киркук — Банияс, который не эксплуатировался с тех пор, как был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году.

Восстановленный трубопровод будет проходить от иракских нефтяных месторождений в районе Киркука до западного побережья Сирии. Это одна из нескольких попыток производителей нефти на Ближнем Востоке снизить зависимость от Ормузского пролива, через который до начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля проходило 20% мировой нефти и газа.

Агентство Bloomberg сообщило, что Chevron может принять участие в восстановлении трубопровода.

Ранее сообщалось, что США возобновили морскую блокаду иранских портов.