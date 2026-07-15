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    США поддержали альтернативу Ормузскому проливу для экспорта нефти

    Соединенные Штаты поддерживают усилия Ирака и Сирии по восстановлению нефтепровода между двумя странами, что может снизить способность Ирана блокировать поставки нефти через Ормузский пролив, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на The Economic Times.

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    Фото: consultancy-me.com

    США рассчитывают, что американские компании примут участие в строительстве трубопровода Киркук — Банияс, который не эксплуатировался с тех пор, как был поврежден во время вторжения США в Ирак в 2003 году.

    Восстановленный трубопровод будет проходить от иракских нефтяных месторождений в районе Киркука до западного побережья Сирии. Это одна из нескольких попыток производителей нефти на Ближнем Востоке снизить зависимость от Ормузского пролива, через который до начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля проходило 20% мировой нефти и газа.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Chevron может принять участие в восстановлении трубопровода.

    Ранее сообщалось, что США возобновили морскую блокаду иранских портов.

    Ирак Ближний Восток Нефть Сирия Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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