США возобновили морскую блокаду иранских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов на фоне обострения конфликта после срыва меморандума о взаимопонимании, подписанного между сторонами в прошлом месяце, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Newsmax.

Блокада распространяется на суда, заходящие в иранские порты или покидающие их, независимо от флага.

— Вооруженные силы США возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы сегодня в 16:00 по восточному времени. В настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 военных кораблей ВМС США и сотни военных самолетов. Американские вооруженные силы остаются бдительными, смертоносными и готовыми к бою, — написало Центральное командование США в X.

Блокада возобновилась после того, как американские военные нанесли удары по Ирану, а Тегеран в ответ атаковал союзников США в регионе.

— Американские войска успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда, — сообщили военные США.

Иран также заявил, что запустил ракеты и беспилотники по военной инфраструктуре США в Бахрейне, где дислоцируется 5-й флот ВМС США, и по американским военным базам в Иордании.

США впервые ввели блокаду 13 апреля и сняли ее 18 июня, на следующий день после подписания меморандума о взаимопонимании. Согласно соглашению, Иран гарантировал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив без взимания платы и обязался не разрабатывать ядерное оружие и не расширять свою ядерную программу в течение 60 дней. В обмен на это США согласились отменить нефтяные санкции и снять морскую блокаду.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана.