США ввели новые санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами /OFAC/ Министерства финансов США во вторник ввело новые санкции в отношении Ирана, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Среди них — запрет на заключение каких-либо новых коммерческих сделок, касающихся имущества или прав на имущество всех подсанкционных лиц, а также запрет на проведение каких-либо сделок или осуществление деятельности, запрещенных указом «Введение санкций в отношении дополнительных секторов Ирана» от 10 января 2020 года, включая любые сделки или действия, связанные с Ираном, иранским правительством, либо товарами или услугами иранского происхождения.



Кроме того, OFAC включило в санкционный список еще 10 физических лиц, 24 юридических лица и 20 судов.

Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что США снова находятся в состоянии войны с Ираном.