Трамп уведомил Конгресс о том, что США снова находятся в состоянии войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп официально уведомил законодателей о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном, предоставив своей администрации еще 60 дней на использование военной силы в регионе без одобрения Конгресса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

В письме Конгрессу от 10 июля, полученном изданием Politico, Трамп заявил, что удары, начавшиеся 7 июля, представляют собой «военные действия, соответствующие моей обязанности защищать американцев и интересы Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом».

Ранее в мае Трамп уведомил законодателей о том, что война, начатая в феврале, «прекращена», тем самым, нарушив 60-дневный законодательный срок, в течение которого военные операции должны быть прекращены без санкции Конгресса.

Режим прекращения огня, вступивший в силу в начале апреля, был продлен на неопределенный срок. Белый дом утверждал, что это решение остановило отсчет времени до начала войны.

Однако противники войны на Капитолийском холме утверждали, что этот аргумент основан на неверном толковании закона.

Новое уведомление, вероятно, осложнит предпринимаемые Конгрессом попытки остановить войну в Иране.

В прошлом месяце Сенат проголосовал за прекращение боевых действий, что стало в значительной степени символическим осуждением конфликта и поражением для Трампа.

Это голосование (50 на 48) было поддержано четырьмя республиканцами, которые присоединились к демократам, чтобы проголосовать против войны, если только Конгресс не даст на нее добро. Их голосов, а также отсутствия сенаторов Дэйва Маккормика (республиканец от штата Пенсильвания) и Митча Макконнелла (республиканец от штата Кентукки), было достаточно, чтобы законопроект о военных полномочиях был принят.

Действия Сената последовали за аналогичным успешным голосованием в Палате представителей, где четверо республиканцев присоединились к демократам, проголосовавшим 215 голосами против 208, чтобы призвать к прекращению военных операций в Иране до получения соответствующего разрешения от Конгресса.

Однако юридическое значение этих голосов было ограниченным. Любая мера, которая могла бы ограничить президентские полномочия, почти наверняка встретит вето со стороны Белого дома.

В письме Конгрессу Трамп написал, что вооруженные силы США «готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам и нападениям на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, а также для того, чтобы правительство Исламской Республики Иран перестало представлять угрозу для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров».

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о морской блокаде Ирана и потребовал пошлину в 20% за проход всех судов.