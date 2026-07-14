Трамп заявил о морской блокаде Ирана и потребовал пошлину в 20% за проход всех судов

Дональд Трамп заявил, что США как «страж пролива» будут взимать 20% с всех грузов через Ормузский пролив, пока США и КСИР бьют по целям в Иране, Бахрейне, Иордании, Кувейте и Омане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил о возобновлении морской блокады иранских портов, заявив, что Вашингтон будет взимать крупные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив.

В ответ на заявления Трампа военное командование Ирана заявило, что не позволит США «вмешиваться» в управление ключевым маршрутом поставок нефти и газа. Власти предупредили своих соседей по Персидскому заливу, которые сильнее других пострадали от ударов Тегерана, что не стоит сотрудничать с Вашингтоном.

Эти взаимные заявления прозвучали на фоне обмена ударами, масштаб которого не наблюдался со времени апрельного перемирия. Военные США сообщили, что в понедельник нанесли удары по десяткам целей, тогда как Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об ответных атаках по Бахрейну, Иордании, Кувейту и Оману.

В публикации на своей платформе Truth Social Трамп заявил, что США будут известны как «Хранитель Ормузского пролива» и «получат компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через пролив, за любые расходы, необходимые для обеспечения безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира».

Фото: Report.az

По его словам, при том что иранские порты вновь окажутся под блокадой, «все остальные страны будут пользоваться проливом на справедливых и открытых условиях».

В то же время представитель центрального военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» подчеркнул, что Тегеран «ни при каких обстоятельствах не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в управление» этим стратегическим морским маршрутом.

Напомним, 13 июля США и Иран обменялись новыми ударами. Америка объявила о начале новой операции против иранских сил, объяснив ее необходимостью обеспечить безопасность международного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в нескольких портовых городах на юге Ирана. На фоне затяжного конфликта глава ООН призвал Иран и США срочно возобновить переговоры.