Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов

Заявление прозвучало на фоне новой эскалации между Ираном и США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Корпус стражей исламской революции Ирана в среду пригрозил перекрыть другие региональные маршруты экспорта энергоресурсов, используемые США и их союзниками.

В КСИР также заявили, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения американских военных действий.

— Региональный экспорт энергоресурсов либо будет доступен всем, либо никому, — сообщается в заявлении, распространенном иранским агентством IRNA.

В КСИР утверждают, что действия американских военно-морских сил в Индийском океане ограничили доступ к нефти и газу региона. Иранская сторона предупредила, что в ответ могут быть закрыты другие экспортные коридоры, обеспечивающие интересы США и их партнеров.

IRGC: Last night, US' treacherous military dispatched its naval pirates to the Indian Ocean, ostensibly to control the Strait of Hormuz, effectively sealing off sea lanes and cutting global access to the region’s oil and gas. pic.twitter.com/efhnLQk2NF — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 15, 2026

Как отмечают СМИ, заявление может указывать на угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. Через этот маршрут проходят поставки нефти из Саудовской Аравии и значительная часть международных морских перевозок.

Ранее представитель союзного Тегерану йеменского движения «Ансар Аллах» заявил о готовности закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае продолжения ударов Саудовской Аравии по Йемену. По его словам, такой шаг может привести к росту стоимости нефти до 200 долларов за баррель.

Заявление КСИР последовало после новой серии американских ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива и на побережье страны. Центральное командование США сообщило, что операция продолжалась около семи часов и была направлена на снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда.

Иранские власти сообщили, что в результате последних американских ударов на юге страны погибли не менее 30 мирных жителей. Армия Ирана также заявила о гибели 7 военнослужащих при атаке на базу Бампур на юго-востоке страны.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ударами по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры. Он заявил, что энергетические объекты могут стать следующими целями американских сил.

Напомним, в среду утром США возобновили морскую блокаду иранских портов, а армия Ирана заявила, что не прекратит атаки на базы США до окончательной победы.

В свою очередь власти ОАЭ намерены построить новый порт из-за блокады Ормузского пролива.