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    Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов

    Заявление прозвучало на фоне новой эскалации между Ираном и США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов
    Фото: Fars News

    Корпус стражей исламской революции Ирана в среду пригрозил перекрыть другие региональные маршруты экспорта энергоресурсов, используемые США и их союзниками.

    В КСИР также заявили, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения американских военных действий.

    — Региональный экспорт энергоресурсов либо будет доступен всем, либо никому, — сообщается в заявлении, распространенном иранским агентством IRNA.

    В КСИР утверждают, что действия американских военно-морских сил в Индийском океане ограничили доступ к нефти и газу региона. Иранская сторона предупредила, что в ответ могут быть закрыты другие экспортные коридоры, обеспечивающие интересы США и их партнеров.

    Как отмечают СМИ, заявление может указывать на угрозу судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. Через этот маршрут проходят поставки нефти из Саудовской Аравии и значительная часть международных морских перевозок.

    Ранее представитель союзного Тегерану йеменского движения «Ансар Аллах» заявил о готовности закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае продолжения ударов Саудовской Аравии по Йемену. По его словам, такой шаг может привести к росту стоимости нефти до 200 долларов за баррель.

    Заявление КСИР последовало после новой серии американских ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива и на побережье страны. Центральное командование США сообщило, что операция продолжалась около семи часов и была направлена на снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда.

    Иранские власти сообщили, что в результате последних американских ударов на юге страны погибли не менее 30 мирных жителей. Армия Ирана также заявила о гибели 7 военнослужащих при атаке на базу Бампур на юго-востоке страны.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ударами по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры. Он заявил, что энергетические объекты могут стать следующими целями американских сил.

    Напомним, в среду утром США возобновили морскую блокаду иранских портов, а армия Ирана заявила, что не прекратит атаки на базы США до окончательной победы.

    В свою очередь власти ОАЭ намерены построить новый порт из-за блокады Ормузского пролива.

    Энергетика Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор