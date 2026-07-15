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    Армия Ирана заявила, что не прекратит атаки на базы США до окончательной победы

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что продолжит наносить удары по базам США «до окончательной победы», передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Fars News

    Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу КСИР, с момента, когда США нарушили условия режима прекращения огня, КСИР шесть раз атаковал беспилотниками американские базы в регионе.

    Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

    Беспилотники Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор