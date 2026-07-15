Дубай намерен построить новый порт из-за блокады Ормузского пролива

Последствия войны США и Израиля с Ираном оказались катастрофическими для Джебель-Али — важнейшего контейнерного порта на Ближнем Востоке. Он оказался практически парализован в течение нескольких месяцев, передает Kazinform со ссылкой Bild.

Поэтому, по данным Financial Times, портовый оператор Дубая DP World планирует построить новый порт на восточном побережье Эмиратов.

Суда смогут добираться до ОАЭ из Оманского залива, минуя Ормузский пролив. По данным FT, Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт также работают над альтернативными экспортными и транспортными маршрутами. Однако у этого плана есть один нюанс для Дубая: хотя новый порт будет расположен в ОАЭ, он будет находиться за пределами эмирата Дубай. Это может ослабить экономическое значение эмирата в долгосрочной перспективе.