Два американских военнослужащих погибли при ударе по базе в Иордании

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о первых боевых потерях после возобновления вооруженного противостояния с Ираном. Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Двое американских военнослужащих погибли 17 июля при отражении атаки иранских баллистических ракет и беспилотников на военный объект в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в субботу.

Еще один военнослужащий считается пропавшим без вести. Четверо военных были эвакуированы в больницы Иордании, после оказания помощи их выписали. Остальные, получившие легкие травмы, вернулись к исполнению обязанностей.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

В CENTCOM заявили, что личности погибших пока не разглашаются и будут опубликованы не ранее чем через 24 часа после уведомления ближайших родственников.

По данным Reuters, это первые погибшие американские военнослужащие после возобновления боевых действий между США и Ираном, начавшихся 6 июля. Общее число потерь американской стороны с начала конфликта достигло 16 человек, более 420 военнослужащих получили ранения.

Как сообщает Axios, по авиабазе Муаффак ас-Салти в иорданском Азраке, где размещены американские военнослужащие и авиация США, попали как минимум две иранские баллистические ракеты. Издание со ссылкой на американских чиновников также сообщает, что за последнюю неделю это уже четвертый успешный ракетный удар Ирана по американским объектам в Иордании.

Video captures the moment that several Iranian medium to intermediate-range ballistic missiles struck Muwaffaq Salti Air Base in Jordan overnight, killing at least two and injuring several other American Servicemembers. pic.twitter.com/cJz39E1LvP — OSINTdefender (@sentdefender) July 18, 2026

В результате предыдущих атак были ранены десятки военнослужащих и уничтожено несколько вертолетов. По оценке источников, серия ударов свидетельствует о том, что Ирану удалось воспользоваться уязвимостями американской системы противовоздушной обороны в Иордании.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что гибель американских военнослужащих не изменит позицию Вашингтона.

— Да упокоит Господь их души. Их жертва лишь укрепляет нашу решимость, — написал глава Пентагона.

Godspeed, heroes.



Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026

На фоне атаки CENTCOM объявило о начале нового этапа ударов по объектам в Иране. В командовании заявили, что операция направлена на дальнейшее снижение возможностей Тегерана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, а также является ответом на атаку, в результате которой погибли американские военнослужащие в Иордании.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Тем временем Вооруженные силы Иордании сообщили, что утром 18 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 10 иранских ракет, вошедших в воздушное пространство королевства. Кроме того, ВВС королевства сбили четыре беспилотника. По данным военных, жертв и разрушений на территории Иордании не зафиксировано.

Иранские СМИ, в свою очередь, утверждают, что целью удара стала авиабаза Муаффак ас-Салти, а также заявляют об уничтожении американской авиационной техники.

Plumes of Smoke Rise from US Base in Jordan After Iranian Attack



Local sources report thick plumes of smoke rising from the Muwaffaq Salti Air Base in Jordan following Iranian missile and drone strikes. https://t.co/BeG8UErr9F — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 18, 2026

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