США атакуют Иран, Тегеран наносит удары по странам Персидского залива — шестой день конфликта

США шестую ночь подряд наносили массированные удары по Ирану, сосредоточившись на военных, транспортных и морских объектах в южных провинциях страны.

В ответ Тегеран заявил о новых атаках на американские военные объекты в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Омане, Иордании и Сирии. Страны региона сообщили о перехватах ракет и беспилотников, раненых и повреждении инфраструктуры.

Шестая волна американских ударов

Центральное командование Вооруженных сил США в пятницу сообщило о завершении очередной крупной серии ударов по Ирану. По данным CENTCOM, в операции участвовали истребители, беспилотники и военные корабли, применившие высокоточные боеприпасы по десяткам целей.

Американская сторона заявила, что под удар попали объекты береговой обороны и противовоздушной обороны, военная логистическая инфраструктура и морские объекты. В CENTCOM связали операцию с намерением ослабить военный потенциал Ирана и ответить на недавние атаки на торговые суда.

В командовании также подчеркнули, что на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, которые сохраняют боеготовность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы «добиваются больших успехов» в Иране, добавив, что результаты операций станут видны в ближайшее время.

President Trump says the U.S. is «winning big» in Iran and promised Americans will see the results «very, very shortly.»



Speaking about his administration’s foreign policy agenda, Trump touted continued U.S. military operations and said recent investments have left America with… pic.twitter.com/DuErYjnt5Y — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

Основная часть ночных ударов пришлась на южные провинции Ирана. По данным местных властей, американские силы атаковали 5 мостов в провинции Хормозган, включая объекты на маршрутах, соединяющих Бандар-Аббас, Бандар-э-Хамир, Лар и прилегающие населенные пункты. Жителей призвали воздержаться от поездок по поврежденным дорогам, чтобы не мешать работе спасательных служб.

BREAKING: The US has just struck a key Iranian road bridge connecting Bandar Abbas to other cities inland, dropping it into the Shur River.



The strike has killed at least 2 people, injured 4, and caused power outages in the area. pic.twitter.com/2upBg8b1vi — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 16, 2026

Под удар также попала железнодорожная инфраструктура в районе Бандар-Аббаса. После ударов США Иран ограничил отправление пассажирских поездов со станции Бандар-Аббас.

Американская ракета в третий раз за неделю поразила морскую диспетчерскую вышку в Чабахаре. Удары также наносились по объектам в районах Сирика, острова Кешм, Ираншахра, Ахваза и Бушера. Эти районы имеют важное значение для морского судоходства, энергетики и транспортной логистики юга Ирана.

После атак в Бандар-Аббасе и окрестных деревнях были повреждены линии электропередачи. Министерство энергетики Ирана сообщило о перебоях с электричеством, отметив, что позднее снабжение в части районов удалось восстановить. Жителей южных провинций призвали ограничить потребление электроэнергии в часы пик.

Iran’s Energy Ministry urged people on Friday to reduce electricity consumption to help maintain power supplies in the country’s south after attacks damaged electricity infrastructure in and around Bandar Abbas.



The ministry asked households to switch off air conditioners for… — Iran International English (@IranIntl_En) July 17, 2026

Жертвы и разрушения в Иране

По последним данным иранских СМИ, в результате ночных ударов США погибли не менее 8 человек, еще 20 получили ранения.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в районе моста Бандар-э-Хамир. Число погибших там достигло семи, еще девять человек пострадали.

#URGENT 8 people killed, 20 injured in overnight US attacks on infrastructure in several Iranian provinces, reports state news agency IRNA — Anadolu English (@anadoluagency) July 17, 2026

В Бандар-Аббасе погибла женщина, а ее годовалый ребенок получил критические ранения осколками. Еще восемь человек были ранены в результате удара по району Таппех Аллах Акбар.

Иранская сторона также заявила, что одна из атак вынудила эвакуировать около 200 онкологических пациентов из больницы на юго-западе страны.

По данным государственного иранского телевидения IRIB, с момента встречи представителей США и Ирана в Швейцарии 22 июня и начала 60-дневного переговорного периода в результате американских атак погибли 38 человек, более 400 были ранены. Перемирие было сорвано на прошлой неделе, после чего стороны возобновили взаимные атаки.

Iran’s Ministry of Health: As of this morning, the number of wounded in U.S. attacks on Iran over the past few weeks has exceeded 400, with 38 martyred. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 17, 2026

Иран заявил об ударах по Катару

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в рамках 15-й волны ответных операций нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

По утверждению КСИР, в результате атаки были уничтожены радиолокационная система дальнего действия и несколько американских самолетов-заправщиков. Катарские власти не прокомментировали эту информацию.

🚨🇶🇦 BREAKING: Reports of a MASSIVE explosion in Qatar, home to America’s largest Middle East base, as air defenses light up the sky.



-Unconfirmed reports describe a massive explosion in Qatar around 3:30 a.m. local time, with footage circulating of air defense activity



-Qatar… pic.twitter.com/NEqeuQDglg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

Иранская сторона предупредила, что новые американские удары по населению и гражданской инфраструктуре повлекут более масштабный ответ.

Министерство обороны Катара сообщило о перехвате ракетного удара и нескольких воздушных атак. В стране временно повысили уровень угрозы безопасности, призвав жителей оставаться дома и находиться в безопасных местах. Позднее МВД объявило, что угроза миновала и обстановка нормализовалась.

В результате падения осколков во время работы систем ПВО ранения получил ребенок. Ему оказали медицинскую помощь. Катарские власти призвали граждан пользоваться только официальной информацией и не распространять непроверенные фотографии и видеозаписи.

Атаки на Кувейт

Иранская армия заявила об ударах беспилотниками по американским военным объектам и центрам материально-технического обеспечения в Кувейте.

КСИР отдельно сообщил об атаке на американскую базу, утверждая, что были поражены радар противоракетной обороны, склады вооружений и две пусковые установки реактивных систем HIMARS. По версии Ирана, операция стала ответом на американские удары по телекоммуникационной и железнодорожной инфраструктуре Исламской республики.

🇮🇷🇺🇸🇰🇼 The IRGC says it struck U.S. military infrastructure in Kuwait.



It claims it hit a missile detection and surveillance radar, several weapons depots, 2 M142 HIMARS launchers and a store of ATACMS ballistic missiles held in the depots, setting a base ablaze.



HIMARS is the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

Кувейтские власти сообщили, что одна из атак привела к пожару и повреждению электростанции и объектов по опреснению воды. Пожар удалось локализовать, специалисты приступили к ремонту энергоблоков и восстановлению работы объекта.

#Kuwait's Ministry of Electricity, Water & Renewable Energy: A power generation & water distillation plants was attacked as a result of the criminal Iranian aggression against Kuwait.https://t.co/ziCOPMht3B#KUNA pic.twitter.com/ODt4bhlHwu — Kuwait News Agency — English Feed (@kuna_en) July 17, 2026

Жителей страны призвали рационально использовать электроэнергию, пока продолжаются восстановительные работы.

Бахрейн сообщил о перехватах

В Бахрейне после заявления Ирана об атаке были включены сирены воздушной тревоги. МВД призвало жителей сохранять спокойствие и пройти в ближайшие безопасные места.

Иранская армия заявила, что атаковала американские вертолеты и разведывательные самолеты на авиабазе Сахир. Подтверждения заявленных результатов удара не приводилось.

🇧🇭🇮🇷 Raw footage of Iranian drones launching from positions reportedly aimed at U.S. surveillance aircraft and other planes near Al-Sakhir in Bahrain.



Tehran’s been ramping up attacks on U.S. and allied assets in the Gulf, with Bahrain’s air defenses already scrambling multiple… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 16, 2026

Вооруженные силы Бахрейна сообщили, что системы ПВО перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных целей. Власти обвинили Иран в атаках, создающих угрозу для гражданского населения и частной собственности.

Население призвали не приближаться к подозрительным предметам и фрагментам перехваченных ракет и беспилотников.

Заявления об атаках в Омане, Сирии и Иордании

КСИР заявил об уничтожении американского радара управления воздушным движением в районе Ганим в Омане, а также радара наблюдения за морской обстановкой в Ормузском проливе.

По утверждению Тегерана, эти удары стали частью 13-й волны ответной операции, а стратегический водный путь остается под контролем Военно-морских сил КСИР.

КСИР также объявил об атаке на командный центр специальных операций США на базе Аль-Танф в Сирии. Иран связал ее с гибелью своих военнослужащих в Ираншахре.

Syria has denied reports that Iran has bombed the Al-Tanf base near the country’s southeastern borders with Jordan and Iraq.



🔴 LIVE updates: https://t.co/5LgpxqsrCv pic.twitter.com/5bVyukQTUn — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 17, 2026

Однако сирийские военные опровергли сообщение, заявив, что база не подвергалась обстрелу и что американские военные на объекте отсутствуют. Американские военные вывели свои силы из Аль-Танфа в феврале 2026 года и передали базу сирийской армии.

Кроме того, КСИР заявил об ударах по американским истребителям, размещенным в Иордании. Иорданская армия, в свою очередь, сообщила о перехвате трех иранских ракет, направлявшихся в сторону территории королевства.

По данным иорданских военных, в результате инцидента никто не пострадал. Подразделения Королевского инженерного корпуса приступили к обезвреживанию упавших обломков.

Взрывы и атаки в Ираке

В иракском Курдистане силы международной коалиции во главе с США сбили восемь беспилотников со взрывчаткой над Эрбилем. В результате перехватов никто не пострадал.

В Сулеймании были слышны четыре мощных взрыва. Позднее представители иранской курдской партии «Комала» сообщили, что ее штаб в районе Зарквезле подвергся обстрелу шестью ракетами.

Columns of smoke rise from the headquarters of anti-Iran Kurdish groups in northern Iraq following the strikes.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/G0urJan1W0 — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 17, 2026

По данным организации, погибли 8 бойцов Пешмерга, еще несколько человек получили ранения. Представитель партии возложил ответственность за нападение на Иран.

Иранские курдские вооруженные формирования на севере Ирака длительное время выступают против властей в Тегеране. В марте Иран уже проводил операции против таких группировок в полуавтономном Курдистане.

Ормузский пролив и угроза судоходству

Иран заявил, что сохраняет полный контроль над Ормузским проливом и не допустит возобновления экспорта нефти и газа по этому маршруту, пока продолжаются американские атаки.

Представитель иранских военных заявил, что пролив «никогда не вернется» к состоянию, существовавшему до предыдущей 40-дневной войны.

По данным систем отслеживания судоходства, в четверг через Ормузский пролив прошли всего 3 торговых судна — это самый низкий суточный показатель с мая этого года.

Большинство судов остановились или изменили маршруты на фоне иранских атак и возобновленной американской блокады судов, связанных с Ираном.

Некоторые танкеры после выхода из пролива остановились в Оманском заливе, тогда как судно с иракским мазутом развернулось и вернулось в Персидский залив.

Британское управление морских торговых операций сообщило, что танкер получил повреждения от неизвестного снаряда примерно в 35 километрах к востоку от оманского Хасаба. Экипаж не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Дипломатические призывы и рынки

Тем временем главы внешнеполитических ведомств Китая и Пакистана Ван И и Исхак Дар призвали США и Иран прекратить огонь и возобновить диалог.

Китайская сторона также призвала участников конфликта соблюдать ранее достигнутый меморандум о прекращении огня.

На фоне продолжающегося обмена ударами цены на нефть продолжают расти. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу превысила 85 долларов за баррель, а американская WTI приблизилась к отметке 80 долларов, полностью отыграв снижение предыдущей торговой сессии.

С начала недели Brent подорожала почти на 12%, демонстрируя рост третью неделю подряд, тогда как WTI также прибавила около 12% и завершает вторую неделю роста.

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