Катар опроверг сообщения СМИ Израиля о возможном участии в операции против Ирана

Власти Катара категорически отвергают утверждения израильских СМИ о том, что эмират якобы согласился принять участие в военных действиях против Ирана. Об этом говорится в заявлении международного медиаофиса арабского государства, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— Международный медиаофис заявляет, что Государство Катар категорически отвергает ложные сообщения, опубликованные израильскими СМИ, в которых утверждалось о согласии Катара на участие в военных действиях против Исламской Республики Иран, — подчеркивается в документе.

— Распространение этих утверждений было осуществлено лицами, стремящимися втянуть Государство Катар в конфликт, подорвать его ключевую роль в посреднической [миссии] и подтолкнуть регион к дальнейшей эскалации и хаосу, — указывается в заявлении.

В этом контексте ведомство отмечает, что катарские официальные лица с самого начала конфликта неоднократно подчеркивали, что Доха «не участвовала и не будет участвовать ни в каких военных действиях против какой-либо из соседних стран».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако в начале июля ситуация резко обострилась после серии атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. 7 июля ударам подверглись катарский танкер со сжиженным природным газом Al Rekayyat и саудовский нефтяной танкер Wedyan. Доха и Эр-Рияд возложили ответственность за нападения на Иран. После этого США начали наносить удары по целям в исламской республике, а позже американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум с Ираном больше не действителен.