США начали новую волну ударов по Ирану
США начали новую волну ударов по Ирану, заявив о продолжении операции по ослаблению его военного потенциала, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
— ВС США в 14:00 по времени Восточного побережья США (23:00 по времени Астаны), пятую ночь подряд, приступили к осуществлению новой волны ударов по Ирану для дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана, — говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.
Напомним, Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов. Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в трех странах региона.