KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    США начали новую волну ударов по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану, заявив о продолжении операции по ослаблению его военного потенциала, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    США начали новую волну ударов по Ирану
    Фото: REUTERS

    Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    — ВС США в 14:00 по времени Восточного побережья США (23:00 по времени Астаны), пятую ночь подряд, приступили к осуществлению новой волны ударов по Ирану для дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана, — говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.

    Напомним, Иран пригрозил перекрыть другие маршруты экспорта энергоресурсов. Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в трех странах региона.

    ТАСС Иран Ракетные удары Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор