США начали новую волну ударов по Ирану

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

— ВС США в 14:00 по времени Восточного побережья США (23:00 по времени Астаны), пятую ночь подряд, приступили к осуществлению новой волны ударов по Ирану для дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана, — говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.