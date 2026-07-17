США завершили очередную серию ударов по Ирану

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Сегодня в 21:40 по восточному времени Центральное командование США завершило последнюю крупную волну ударов по Ирану. ВС США (…) поразили десятки иранских военных объектов, таких как объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-логистическую инфраструктуру и морские силы, — говорится в сообщении командования в X.

Как указали в CENTCOM, американские военные использовали истребители, БПЛА, военные корабли и применяли высокоточные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что США начали новую волну ударов по Ирану, заявив о продолжении операции по ослаблению его военного потенциала.