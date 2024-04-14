Иордания и Израиль открывают воздушное пространство

Израиль сообщил, что открывает свое воздушное пространство для полетов самолетов, начиная с 07:30 по местному времени, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Воздушное пространство Израиля оставалось закрытым в течение семи часов. Его закрыли после того, как Иран начал обстрел израильской территории с применением дронов и ракет.

Государственное телевидение Иордании также сообщило, что эта страна открывает свое воздушное пространство, закрытое в субботу вечером.

Ранее авиакомпания Air Astana сообщила о задержках рейсов в Дубай из-за нестабильной геополитической обстановки.

Росавиация также запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны.