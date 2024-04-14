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    13:11, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Иордания и Израиль открывают воздушное пространство

    самолет птицы
    Фото: pixabay.com

    Израиль сообщил, что открывает свое воздушное пространство для полетов самолетов, начиная с 07:30 по местному времени, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Воздушное пространство Израиля оставалось закрытым в течение семи часов. Его закрыли после того, как Иран начал обстрел израильской территории с применением дронов и ракет.

    Государственное телевидение Иордании также сообщило, что эта страна открывает свое воздушное пространство, закрытое в субботу вечером.

    Ранее авиакомпания Air Astana сообщила о задержках рейсов в Дубай из-за нестабильной геополитической обстановки.

    Росавиация также запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны.

    Теги:
    Самолет Авиация Иран Израиль Иордания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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